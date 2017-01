Bones 12x01: L'inizio della fine

Dopo dodici anni e più di duecento episodi, Bones sta per chiudere i battenti. Inaugurato nel settembre del 2005, il procedurale creato da Hart Hanson a partire dai libri di Kathy Reichs è stato una presenza fissa nel palinsesto americano della Fox per più di un decennio, grazie al sapiente uso dell'ironia in un ambiente cervellotico e a tratti macabro come quello dell'antropologia forense e all'alchimia tangibile tra gli interpreti principali, in particolare i due protagonisti Emily Deschanel (Temperance "Bones" Brennan) e David Boreanaz (Seeley Booth). Non a caso loro due sono stati scelti per contrassegnare l'inizio e la fine di questa annata conclusiva (lei è la regista del primo episodio, lui del finale della serie che andrà in onda tra qualche mese), che nel suo procedere verso un traguardo inevitabile vuole anche guardare al passato: la premiere della stagione continua là dove si era fermata quella precedente, con il ritorno in scena di Zack Addy, ed è confermata l'apparizione di comprimari ed ospiti storici come Stephen Fry, assente dal 2009. Altamente improbabile, invece, un altro crossover con Sleepy Hollow, dopo il pur simpatico esperimento realizzato per la settimana di Halloween nel 2015.

Il ritorno dell'apprendista