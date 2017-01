Homeland 6x01: America oggi

Quasi cinque anni fa era lecito chiedersi se Homeland rischiasse di trovarsi rapidamente a corto di idee, a causa di quello che, stando alla protagonista Claire Danes, era un'imposizione dall'alto (il canale Showtime chiese che il personaggio di Nicholas Brody sopravvivesse al finale della prima stagione, allungando oltre il limite previsto dagli showrunner un filone narrativo romantico non sempre efficace). A risollevare le sorti di questo interessantissimo remake americano di una serie israeliana è stata la svolta geografica della quarta annata, girata quasi interamente in Sudafrica dopo tre stagioni di ambientazione prevalentemente statunitense e senza la partecipazione di Damian Lewis nei panni di Brody (ucciso al termine del terzo ciclo di episodi). La stagione successiva è stata anch'essa dal sapore internazionale, spostando le difficoltà personali e professionali di Carrie Mathison (Danes) a Berlino e integrando nella storyline elementi reali come la controversia di Edward Snowden e la crisi legata all'immigrazione in Europa. Una reinvenzione costante che sembra voler essere la nuova direzione creativa del programma fino alla fine, o per lo meno quella prevista dai creatori Howard Gordon e Alex Gansa (il secondo ha affermato che l'ottava stagione, già confermata da Showtime, sarà l'ultima per lui).

Una nuova era