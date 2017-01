We're Lalaloopsy: Netflix (ri)dà vita alle colorate bambole

Era il 2010 quando MGA Entertainment (la stessa azienda che ha portato al successo le Bratz) creò una collezione di coloratissime bambole di plastica la cui caratteristica principale è quella di imitare esteticamente le iconiche bambole di pezza dagli occhi a forma di bottone. Complice la peculiare caratterizzazione delle varie pupazzette - ognuna delle quali forte di una personalità ben precisa oltre che di un immancabile animaletto da compagnia - questi giocattoli sono diventati nel corso degli anni, e soprattutto negli Stati Uniti, dei veri e propri oggetti di culto tanto per i più piccoli, quanto per gli adulti appassionati di collezionismo. Il successo delle Lalaloopsy destò l'interesse del network via cavo americano Nickelodeon (Nick Jr.) che nel 2013 ordinò una serie animata dedicata alle Lalaloopsy che si chiuse dopo 2 stagione e 53 episodi all'attivo.

Welcome Back: Lalaloopsy Land

A 3 anni dalla fine delle avventure televisive delle Lalaloopsy Netflix ha deciso di (ri)dare vita a queste simpaticissime bambole con uno show, prodotto dalla stessa piattaforma on demand, tutto a loro dedicato. Le protagoniste principali disono la fashionista Jewel, la pasticciera Crumbs, l'artistica Spot, l'infermiera Rosy e la rockettara Storm. Ogni puntata di questa nuova perla d'animazione Made in Netflix tutta dedicata ai più piccoli, racconterà in che modo queste eroine affrontano le piccole avversità che, anche in un universo colorato come quello delle Lalaloopsy, sono all'ordine del giorno.

Parola d'ordine: spensieratezza

La prima stagione di quello che si può definire un vero e proprio reboot del tv show Lalaloopsy, è composta da 13 episodi (ognuno diviso in due mini puntate da 10 minuti) disponibili. Il linguaggio immediato - ma mai semplicistico -, l'animazione coloratissima, delle protagoniste nelle quali qualsiasi bambino può facilmente immedesimare,i deliziosi stacchetti musicali e, soprattutto, una morale più che attenta al target a cui la serie è dedicata, fanno di We're Lalaloopsy una serie mai banale che con ogni puntata