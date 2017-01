How to get away with murder, Charlie Weber: “Frank tornerà ad uccidere”

Dopo una pausa invernale che ci è sembrata davvero infinita, finalmente giovedì prossimo sulla Abc tornerà How To Get Away With Murder. La prima parte della terza stagione del legal/crime drama creato dalla Regina delle serie tv di Shonda Rhimes si è conclusa con un cliffhanger al cardiopalma, ovvero con la scoperta (SPOILER) che la vittima dell'incendio scoppiato in casa di Annalise Keating (Viola Davis) altri non è che l'amatissimo Wes (Alfred Enoch). Chi sia stato ad appiccare il fuoco lo sapremo probabilmente nelle prossime puntate dello show ma nell'attesa abbiamo incontrato in quel del Roma Fiction Fest Charlie Weber ovvero l'interprete di Frank Delfino.

50 sfumature di Frank

, è con queste parole che Charlie ci descrive il suo personaggio al quale è legatissimo e che - come ci ha confessato - non si stanca mai di interpretare in quanto ". Soprattutto in questa stagione, infatti, abbiamo scoperto qualcosa in più del passato di Frank, del percorso che l'ha portato a diventare il braccio destro di Annalise, tanto che per enfatizzare questo viaggio all'interno della psiche di Delfino l'uomo si è tagliato la barba e con questo gesto, come sottolinea lo stesso Weber

Charlie tra passato e presente

Oltre a interpretare un personaggio del quale non può più fare a meno tanto che l'idea di uno spin-off su Frank sarebbeCharlie Weber è molto legato all'ma soprattutto è onorato ad essere la spalla del Premio Oscar. Prima di arrivare a essere uno dei protagonisti di How To Get Away With Murder, Weber è stato anche un personaggio ricorrente della quinta stagione del cult. Di questa esperienza l'attore ha uno splendido ricordo

Tutte le donne di Frank

Pur amandoFrank è riuscito comunque a diventare una persona fondamentale per la vita di molte delle donne di How To Get Away With Murder e, in particolare, per Laurel () con la quale ha avuto un'intensa e complicata relazione che - ci ha svelato Charlie - non riprenderà presto in quanto. A quanto pare, quindi, una scelta definitiva tra Laurel e Bonnie ( Liza Weil ) è ancora lontana anche se Weber ci ha confessato che personalmente

Il futuro di Delfino (Spoiler)

Nessuno, neanche Charlie, pensava che la vittima di questa stagione di How To Get Away With Murder sarebbe stato Wes, anzi, l'attore era convinto che sarebbe stato lui a morire ma, sottolinea, "arrivati a questo punto della serie qualsiasi fosse stato il ‘predestinato' sarebbe stato dolorosissimo accettarne la perdita". Per quanto riguarda il futuro del suo personaggio, Charlie ci ha assicurato che, almeno per un po', "resterà ancora in vita" e "ucciderà ancora" ma non è detto che sia stato lui ad appiccare l'incendio a casa di Annalise, anzi: "non sappiamo ancora chi è l'autore ma io sento che non è stato Frank".