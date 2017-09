Marvel's Inhumans, Video Intervista a Iwan Rheon, interprete di Maximus Il Folle

Inhumans, la nuova serie targata Marvel Studios, ha fatto il suo debutto in più di mille schermi IMAX di 74 paesi a partire dal 1 settembre per due settimane. La serie sarà poi trasmessa dall'11 ottobre sul canale televisivo Fox. Ma cosa si cela dietro al discusso progetto? Inhumans ha ricevuto parecchie critiche, già a partire dall'annunciazione della sua lavorazione, inizialmente pensata come un film e poi trasformata in un prodotto per il piccolo schermo, quando è stato rilasciato il trailer al Comic - Con di San Diego i fan hanno avuto reazioni tiepide a riguardo. Il suo creatore Scott Buck, che l'ha sviluppata insieme all'ABC Studios con la partecipazione di IMAX Corporation, ha preso i personaggi degli Inumani della Marvel Comics e ha personalizzato la storia cercando di renderli più reali possibili ma decisamente eccezionali per via dei loro poteri.

Ci troviamo così a conoscere la Regina Medusa, Re Freccia Nera, Crystal e il suo meraviglioso cane gigante Locjaw, Karnak e Gordon. Tutti dotati di poteri straordinari che li rendono unici, uniti sotto lo stesso tetto del palazzo reale di Attilan.

Come nelle migliori famiglie che si rispettino, e nei migliori drammi shakespeariani, c'è sempre un tiranno, come per Maximus, che sia mosso dalla gelosia, dall'arrivismo, dalla sete di potere o dall'invidia poco importa, le dinamiche che porteranno il fratello di Freccia Nera a fare un colpo di stato, rientrano tutte perfettamente nella categoria villain romantico. In realtà la sua cattiveria è più vicina al sentimento della rivalsa, essendo l'unico il quale la terrigenesi ha privato dei poteri, ha sete di potere e vuole dominare il suo popolo in maniera più manifesta e giusta. Non vuole che si nascondano come eremiti sulla Luna, ma che il mondo sappia chi sono e soprattutto che esistano. Il che è in parte già una verità, visto che la comparsa degli Inumani viene per la prima volta fatta durante la seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. Il piano di Maximus comprende lo spodestare il fratello e piegare alla sua volontà gli altri componenti della famiglia, che nel frattempo sono stati tratti in salvo dal super cane di Crystal che li ha spediti alle Hawaii per cercare di salvare loro e la razza umana.

Dopo la proiezione dei primi due episodi visti, per la bellezza degli occhi, all'IMAX BFI di Londra, ricordiamo che la serie è la prima a essere proiettata in tale formato, quello che colpisce è la cura nella scelta delle ambientazioni e l'attenzione al formato che si è scelto di voler utilizzare per le scene di azione. Se valutiamo il primo episodio come "pilota" della serie, nel secondo si entra subito nel vivo della narrazione scoprendo quali sono i giochi di potere, quali le intenzioni dei personaggi e le loro caratteristiche. Questa serie targata Marvel si potrebbe definire un esperimento, sotto diversi punti di vista, ad esempio la sperimentazione di nuove piattaforme di distribuzione, dopo il successo di Netflix, perché non provare con l'IMAX?



Resta da vedere se la storia e i suoi perso riusciranno a far salire l'hype nei fan, come gli altri noti personaggi Marvel. Di sicuro uno su tutti non vi lascerà delusi, il cattivo shakespeariano Maximus e le sue lotte interiori.