Arrow 6x01: Fallout, Recensione della Season Premiere

Finalmente anche Arrow, giunto ormai alla sua sesta stagione e arrivato al giro di boa nelle vicende private e supereroistiche del buon Oliver Queen, ha debuttato con il Season Premiere intitolato "Fallout". Probabilmente si trattava del primo episodio più atteso dell'Arrowverse, poiché il destino di gran parte dei personaggi era appeso un filo a causa del clamorso cliffhanger della stagione 5, nella quale Adrian Chase ha provocato l'esplosione di Lian Yu, coinvolgendo in un possibile disastro moltissime persone vicine a Oliver.

Lian Yu

L'intero episodio era stato presentato, nel corso delle anticipazioni estive da parte della produzione, come un climax sempre più intenso di rivelazioni: la puntata ci ha portato 5 mesi dopo il finale di Arrow 5, senza svelarci subito chi è sopravvissuto al disastro di Lian Yu e chi invece non ce l'ha fatta. In realtà - complice anche un piccolo spoiler avvenuto nel season premiere di The Flash 4 - nei primi minuti di Fallout siamo già stati in grado di individuare gran parte dei fortunati che sono riusciti a scampare a un tragico destino. Nel corso dell'episodio, inoltre, i canonici flashback sul passato di Oliver - ormai esaurito il racconto del suo periodo di formazione nei cinque anni di vagabondaggio prima del ritorno a Star City - vengono sostituiti da rapidissimi intermezzi che ci permettono di vedere cosa è successo subito dopo l'esplosione. Alla fine l'unica, vera vittima è risultata essere Samantha, la madre del piccolo William, mentre la povera Thea è rimasta in coma a causa del trauma subito durante un'esplosione. Una perdita, quella della donna da cui Oliver ha avuto un figlio, non particolarmente pesante, ma di certo molto significativa in ottica futura: già dal primo episodio, e immaginiamo per tutta la stagione, vedremo il protagonista interpretato da Stephen Amell nelle inedite vesti di padre a tempo pieno, oltre che di sindaco e vigilante. Ollie, infatti, decide di prendere in custodia il piccolo William e di provare a restituirgli una famiglia, ma il bambino lo ritiene responsabile di quanto è accaduto: un rapporto padre-figlio che lascia intravedere sviluppi interessanti, non fosse per il fatto che - a quanto pare - le tensioni tra i due sembrano trovare un apparente lieto fine già entro la fine del season premiere.

Un Team allo sbando

Il primo episodio di Arrow 6, insomma, demolisce quasi completamente il fattore suspance al quale ci aveva abilmente preparato, ma ha un altro grande merito: quello di instaurare mille dubbi allo spettatore circa alcune questioni che non sono state volutamente esplicate - o che, comunque, trovano una lenta spiegazione solo nel primo episodio. La curiosa vicenda che ha coinvolto Dinah, la Laurel Lance di Terra-2 e Quentin è risultata una delle più interessanti, e peraltro fa presagire un ruolo molto più di peso per Black Siren nei prossimi episodi; persino Diggle, alle prese con più di qualche acciacco dopo gli eventi della stagione 5, sembra avere qualcosa da nascondere. Quasi tutti, nel Team Arrow, portano sulle spalle un fardello segreto che risulta essere conseguenza dei tragici eventi di Lian Yu: quanto visto nel season premiere, in definitiva, è un serio punto di non ritorno e una rampa di lancio verso un nuovo inizio per lo show targato The CW. Un percorso che ci porterà verso dei risvolti inediti per l'arciere di smeraldo, come il clamoroso finale di episodio. Qualcuno (probabilmente legato a Richard Dragon, il villain di questa stagione, se non lo stesso antagonista) ha reso pubblica l'identità di Green Arrow, svelando al mondo intero che a vestire i panni di Freccia Verde c'è proprio il sindaco di Star City: Oliver Queen!

Il season premiere di Arrow 6 si è mostrato anche grandemente in forma dal punto di vista tecnico, con una regia più attenta e riflessiva del solito e un'ottima cura dell'aspetto coreografico nelle scene d'azione, un punto che fino a un paio di anni fa era da considerare una nota dolente della produzione. La musica era già cambiata nella scorsa annata e siamo lieti di confermare, almeno per Fallout, che lo show dedicato a Freccia Verde non regala soltanto una buona narrazione e cliffhanger da paura, ma anche una decisa dose di spettacolarità, durante la quale gli stunt di Stephen Amell si rendono protagonisti di acrobazie davvero niente male.