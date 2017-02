Gotham: Recensione della seconda stagione in Blu-Ray

È uno degli universi cinematografici più affascinanti all'interno del panorama dei supereroi, nonché quello che ha portato al cinema i suoi personaggi prima ancora che scoppiasse la mania degli eroi in costume. da Tim Burton fino a Christopher Nolan, l'uomo pipistrello della città di Gotham ha sempre affascinato grazie alla sua storia, quella di uomo qualunque che combatte il crimine per sanare la ferita di una perdita che è destinato a portare per tutta la vita. Ma cosa accade dietro il mantello nero del giustiziere di Gotham? Chi si aggira intorno a lui, nell'ombra, privo dei suoi mezzi e dell'importanza della sua missione ma intenzionato ugualmente a fare giustizia in uno dei luoghi più malfamati del mondo? Ce lo racconta proprio Gotham, la serie tlevisiva ideata da Bruno Heller per Fox che racconta le vicende degli uomini semplici, come le origini del commissario James Gordon (interpretato da Benjamin McKenzie) che nell'incipit si trova ad iniziare la sua carriera con l'assegnazione del celeberrimo omicidio di Thomas e Martha Wayne. Dopo una straordinaria prima stagione Gotham ci ha riportato per le strade del crimine con una seconda attesissima stagione, che dal 22 febbraio è pronta ad arrivare nelle nostre case anche in DVD e Blu-Ray.



Il figlio di Gotham

Più matura e interessante della prima stagione, questo secondo giro di giostra di Gotham si è presentato immediatamente al pubblico con una maturità acquisita notevole, dando l'impressione di aver imparato dai suoi errori e di aver corretto il tiro - soprattutto su atmosfere e personaggi. Si torna a giocare quindi con la malavita della città, grazie al Re di Gotham, il Pinguino, che ben presto lascerà il timone a molti altri villain della saga fumettistica firmata DC Comics: la seconda stagione è infatti intitolata rise of the villains, e non certo a caso. Il nemico stavolta è unico, e vi terrà con il fiato sospeso fino all'ultima puntata, di cui potete comodamente godere in home video. L'edizione blu-ray si presenta in maniera classica ed essenziale, con una elegante cover semplice in cartoncino che nasconde al suo interno una confezione in plastica standard. Una volta aperta, avrete tra le mani tutto il mondo della seconda stagione di Gotham: quattro dischi blu-ray che contengono al loro interno ben ventidue episodi più tutti i contenuti speciali, suddivisi all'interno dei vari dischi e non relegati ad un unico disco specifico. Li trovate tutti nel menu principale, identico per ogni dvd, che permette una panoramica dell'intero cofanetto e vi guiderà all'interno dei contenuti dei vari dvd direttamente dal telecomando. Il totale è di ben 959 minuti, per una qualità che in blu-ray è davvero ottimale: 1080p in alta definizione per un formato 16:9, adatto sia ai veri appassionati della serie che ai neofiti che, affascinati dal mondo di Batman, hanno voglia di completare il loro percorso cinematografico aggiungendo alla loro esperienza anche la serie tv.



Un viaggio da scoprire

Nonostante il pack piuttosto standard (comunque dignitosissimo se si considera che si parla di una sola stagione, e non di un cofanetto completo), il blu-ray di Gotham aggiunge al suo interno una notevole quantità di contenuti speciali che incuriosiranno sicuramente lo spettatore e costituiscono un grande incentivo all'acquisto. All'interno dei quattro dischi infatti potete trovare numerosi inserti che vi porteranno più vicini alla serie, grazie a dei piacevoli "dietro le quinte" che hanno come protagonisti gli stessi attori della serie. All'interno del disco uno sono proprio i membri del cast a discutere infatti dei loro personaggi, raccontandone la genesi e l'evoluzione.Il secondo dvd si focalizza allo stesso modo sui protagonisti, raccontando in diverse featurette l'evoluzione della stagione rispetto alla prima e, in un interessante approfondimento, del rapporto tra Alfred e Bruce. Lo stesso vale per il personaggio di Oswald, a cui potrete dare un'occhiata più ravvicinata. Piccola chicca per gli appassionati è anche il panel del comic-con 2015, che trovate sul terzo disco, un interessante retroscena direttamente da San Diego nella sua versione completa.