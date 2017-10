Arrow 6: riassunto delle stagioni precedenti

La serie che ha dato origine all'Arrowverse torna ora sugli schermi televisivi con la sesta stagione, che per il team creativo di Arrow rappresenta un parziale nuovo inizio dopo aver chiuso nel quinto ciclo una delle storyline principali dello show, legata all'uso dei flashback. Sarà quindi leggermente diverso il contesto in cui ritroveremo Oliver Queen, e per prepararci al suo ritorno abbiamo voluto stilare un riepilogo di quanto visto nelle prime cinque stagioni, con gli spoiler ridotti al minimo indispensabile.

Stagione 1

Dato per morto da cinque anni in seguito a un incidente in barca, Oliver Queen viene ritrovato nei pressi dell'isola di Lian Yu e rimpatriato a Starling City. Nei cinque anni in cui era assente il giovane è diventato una macchina per uccidere, specializzandosi nell'uso dell'arco. Dotato di una lista lasciatagli dal defunto padre, Oliver decide di eliminare la corruzione nella propria città dandosi al vigilantismo. Aiutato dal bodyguard John Diggle e dall'esperta di informatica Felicity Smoak l'uomo noto solo come "il Vigilante" si rende gradualmente conto della necessità di adottare una filosofia un po' diversa, accantonando la sua furia omicida. Nel corso di questa maturazione viene a sapere dell'esistenza di un complotto ordito da varie personalità influenti di Starling City, tra cui Malcolm Merlyn, il padre del migliore amico di Oliver.

Stagione 2

Dovendo fare i conti con le sequele del complotto di Merlyn, Oliver si ritrova ad affrontare due fantasmi del passato: da un lato, il ritorno in scena dell'ex-amante Sara Lance, anch'ella data per morta nell'incidente in cui fu coinvolto Oliver e attualmente in fuga dalla Lega degli Assassini; dall'altro, la minaccia rappresentata da Slade Wilson, alleato di Oliver ai tempi di Lian Yu e ora accecato dalla sete di vendetta, complici gli effetti collaterali di una sostanza capace di aumentare la forza fisica delle persone. Inoltre, il vigilante deve salvare la Queen Consolidated da tentativi di acquisizione esterna, e accettare il giovane Roy Harper come apprendista in seno alla squadra.

Stagione 3

Sventata la minaccia di Slade, Oliver è roso dai sensi di colpa e torna a casa solo in seguito all'intervento di Diggle e Felicity, che riesce finalmente a far breccia nel cuore del vigilante. Un nuovo pericolo si manifesta nella forma della Lega degli Assassini e del suo leader, l'immortale Ra's al Ghul, il quale mostra un interesse curioso nei confronti di Oliver. Nel privato, l'azienda di famiglia finisce in mano allo scienziato Ray Palmer, come parte di un progetto per rivitalizzare la città, e Oliver deve accettare un mondo che si fa sempre più strambo, poiché il suo amico Barry Allen ha ottenuto dei superpoteri ed è diventato Flash...

Stagione 4

Ritiratosi a vita privata con Felicity, Oliver torna in azione in seguito a nuovi attacchi contro Star City da parte dell'organizzazione H.I.V.E., capitanata dal perfido Damien Dahrk. Mentre Felicity prende il controllo della Queen Consolidated e si fa aiutare da Curtis Holt per risolvere i problemi economici dell'azienda, la squadra deve fare i conti con un avversario apparentemente invincibile che non risparmia nessuno, con conseguenze molto personali per Oliver e tutti i suoi alleati.

Stagione 5

Per risollevare definitivamente la situazione di Star City, Oliver ha deciso di candidarsi come sindaco, aiutato dalla sorella Thea per la campagna elettorale. L'altro lato della sua attività va anch'esso incontro a dello modifiche, in seguito a alcune defezioni e la necessità di rinnovare la formazione. Le sue due vite finiranno tuttavia per collidere grazie all'entrata in scena del misterioso Prometheus, le cui malefatte porteranno Oliver a fare definitivamente in conti con il passato, nello specifico gli anni passati sull'isola, e l'impatto che esso potrà avere sul futuro.