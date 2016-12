Capodanno e serie TV: come prepararsi all'ultimo dell'anno

Se il Natale è una festa che lascia poco spazio "di manovra", e va vissuta in famiglia dribblando portate infinite, parenti serpenti e regali deludenti, il Capodanno è al contrario l'occasione perfetta per sguinzagliare la fantasia. Senza alcuna catena ai piedi, si aprono infinite possibilità: viaggi verso mete caraibiche, discoteche esclusive e DJ set, concertoni di piazza e feste insieme agli amici più cari. L'ultimo giorno dell'anno però merita un minimo di preparazione, di atmosfera, non basta circondarsi di panettoni, dolci tipici e caminetti pieni di legna che arde. Possono venire in soccorso le nostre amate serie TV, pronte a creare il mood adatto alla situazione, del resto sono svariate le volte che i set più amati si sono arredati a tema per farci vivere sul piccolo schermo la New Year's Eve (la classica vigilia di Capodanno in lingua inglese). Ecco come ci stiamo preparando a salutare questo complesso 2016, quali scene siamo pronti a rivedere.

Sex and the City

Come ricordavamo prima, passare l'ultima notte dell'anno in compagnia dei nostri migliori amici è uno dei mondi possibili, perché dunque non farlo anche con i personaggi seriali che più ci stanno a cuore? Iniziamo dunque con Sex and the City: nonostante la serie non abbia dei momenti espliciti relativi alla vigilia di Capodanno, è perfetta per raccontare le gioie e i dolori dell'amicizia più profonda, viscerale. Gli episodi dell'ultima stagione inoltre vi preparano per vedere il film omonimo del 2008, dove Carrie e Miranda passano uno dei momenti più teneri dell'intera "saga" proprio durante la New Year's Eve.



Modern Family

La notte di Capodanno è una valida occasione per sfuggire dai parenti appena visti a Natale, è vero, ma come si può rinunciare a una famiglia "allargata e coccolona" come quella di Modern Family? La serie creata da Christoper Lloyd e Steven Levitan ha dedicato un intero episodio all'ultima notte dell'anno, l'undicesimo della quarta stagione, intitolato proprio New Year's Eve. Come tradizione, le tre famiglie protagoniste dello show ne passano di tutti i colori: Phil risulta essere, più del solito, super eccitato, allo stesso modo Mitch e Cam, capaci di regalare i migliori sketch della puntata.



Friends e How I met your Mother

Glee e Big Bang Theory

Potevamo non pensare a Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica e Phoebe? Ovviamente no, al contrario guardando il decimo episodio della prima stagione possiamo unirci al loro party di fine anno. Vestiti sgargianti ed eleganti, musica dei R.E.M., ospiti non sempre graditi, oltre ai classici misunderstanding del caso. Non mancheranno inoltre approcci sconsiderati, bambini curiosi e scimmie affamate, in poche parole la classica festa anni ‘90 indimenticabile, nel bene e nel male. Ma se una festa classica, nel senso più banale del termine, non fa parte del vostro repertorio, stupite i vostri amici con un vero colpo di teatro ispirato dal geniale Ted Mosby. Potete ad esempio noleggiare una limousine scintillante per salutare il nuovo anno fra le strade buie di New York, come accade nell'undicesimo episodio della prima stagione di. Un capitolo della serie costruito in modo intelligente attorno all'insolita e lunga automobile, che durante la notte guadagna e perde passeggeri, fino a rimanere bloccata nel traffico allo scoccare della mezzanotte.

La notte di Capodanno è anche sinonimo di musica e danze sfrenate, come non pensare dunque a un prodotto come Glee? I protagonisti della serie possono in ogni momento interpretare per voi il brano This is the New Year, rivedendo il dodicesimo episodio della quarta stagione. Coreografie, salti, assoli, baci e abbracci, per un'ultima notte dell'anno all'insegna della dolcezza, dell'amicizia, dell'amore. Ma attenzione: il ballo e gli urlettini sono troppo lontani dal vostro animo nerd? Niente paura, direttamente da Big Bang Theory arriva in soccorso un'intera squadra di supereroi al vostro servizio. Nell'undicesimo episodio della quarta stagione, i protagonisti si preparano ad affrontare una notte di vigilia sopra le righe, ovviamente a tema Fumetti. Capita così di vedere un super eccitato Sheldon nei panni di Flash, un Leonard nei panni di Lanterna Verde, Raj in quelli più sfortunati di Aquaman, mentre Howard ha abbassato notevolmente il tono della sua voce per interpretare Batman. Chiudono Penny nelle poche vesti di Wonder Woman e Zack in quelle canzonatorie di Superman.



Boris e I Simpson

Gossip Girl e The O.C.

Nonostante si chiamino "feste", non è detto che fra Natale e Capodanno si riesca davvero a far vacanza. Molti di noi sono a lavoro anche in queste ore, stesso crudele destino potrebbe capitare allo scapestrato cast di Boris e di Occhi del Cuore 2. Verso la fine della prima stagione, nell'ottavo episodio, René Ferretti e la sua banda hanno da chiudere tutte le scene di una puntata per non tornare a lavoro durante le feste natalizie, ovviamente però arriva un guaio dopo l'altro a mettere i bastoni fra le ruote. Alfredo, l'aiuto regia, ha l'arduo compito di prendere le redini della direzione, ma il desiderio di una "recitazione naturalistica" può far slittare tutti i tempi di lavorazione. La perfezione per un Capodanno "a ca**o di cane", e smarmellate tutto, non fate Kubrick. Se invece non amate i festeggiamenti clamorosi, e sognate avere tutto sotto controllo, passate l'ultimo dell'anno in compagnia di. A letto presto la notte del 31 e subito in posta per spedire la dichiarazione dei redditi dell'anno appena passato la mattina dell'1, nell'introduzione del ventesimo episodio della nona stagione. Se invece siete più simili a, continuate a guardare l'episodio per mettervi nei guai con l'Agenzia delle Entrate.

Se gli scandali che passano lungo i social e internet sono la vostra passione, non potete non invitare al vostro party di fine anno i protagonisti di Gossip Girl. Nel corso della quinta stagione, diversi flashback vi mostrano dettagli fondamentali del passato di Blair e Chuck, coinvolti in un incidente d'auto. Il sito attorno a cui ruota l'intero show inoltre finisce offline, mentre Dan e Serena si rendono protagonisti di uno storico New Year's Kiss. Si può desiderare altro? Forse no. XOXO, Gossip Girl. E Continuando a parlare di baci appassionati, non può mancare nella nostra carrellata The O.C., che alla vigilia di Capodanno ha dedicato un intero episodio nel corso della prima stagione. Un countdown ricco di emozioni che ci porta non solo verso un nuovo anno, anche incontro a uno storico bacio romantico fra Ryan e Melissa, che lottano letteralmente contro la lancetta dei secondi per far incontrare le loro rispettive labbra.