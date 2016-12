I 10 outfit natalizi più assurdi delle serie tv

Ogni serie tv che si rispetti ha dedicato almeno un episodio al Natale: c'è chi ha voluto sottolinearne la malinconia, chi il lato kitsch e chi - invece - ne ha voluto esaltare la magia. Tutte le sfumature di questa straordinaria festa sono state quindi analizzate dagli show televisivi dove spesso e volentieri i protagonisti hanno sfoggiato degli assurdi outfit perfettamente in linea con i colori e le tematiche di questa amata quanto odiata ricorrenza. Scopriamo insieme quali sono le 10 mise più assurde che i nostri beniamini del piccolo schermo hanno indossato per celebrare il Natale.

I maglioni

E, anche se sembra impossibile, quello che Mark Darcy indossa al primo incontro con la sua pallocchetta pasticciona non è niente in confronto a quelli che hanno messo alcuni dei protagonisti delle serie tv. In ordine di bruttezza non possiamo non citare il maglione con il pupazzo di neve che Betty sfoggia nell'episodio 9 della prima stagione di. Sono sempre i maglioni gli indumenti cardine della nona puntata della stagione due di(tra l'altro consigliatissima per gli inguaribili Grinch) in cui gli sceneggiatori di The Girlie Show non partecipano alla solita festa natalizia dell'ufficio e si ritrovano tutti insieme (e vestiti allo stesso modo) a trascorrere un Natale decisamente alternativo per i loro canoni. Ma i pullover natalizi davvero più brutti del piccolo schermo sono decisamente quelli che la famiglia Durphy diè costretta a mettere (per fortuna solo per gli auguri via web can al papà di Phil) nell'episodio 10 della stagione 2,

La vestaglia di Tata Francesca

Francesca Cacace,più amata del piccolo schermo, ci ha sempre allietati con look decisamente stravaganti e coloratissimi. Tra gli indimenticabili outfit che la protagonista della sit-com cult degli anni '90, spicca la sua natalizia vestaglia bourdeaux con tanto di vistoso pizzo bianco sul collo che la Tata indossa durante il suo primo Natale in casa Sheffield, ovvero nell'ottavo episodio della prima stagione dal titolo

Natale in accappatoio

Non è detto che il Natale sia per forza sinonimo di sfarzosi pranzi con i parenti in cui è, quasi, obbligatorio indossare qualcosa di rosso che (diciamoci la verità) non a tutti dona. Nella puntata 11 della stagione 5 di, gli spassosissimi Karen e Jack decidono di trascorrere la vigilia in una lussuosa suite con addosso il più comodo degli indumeti: un accappatoio di cotone bianco... Non male, vero?

Max, la moglie di Babbo Natale

Non poteva che essere la Max di 2 Broke Girls a indossare uno dei più strambi abiti natalizi mai apparsi nelle serie tv. La politicamente sempre scorretta co-protagonista della serie, infatti, di ritrova nella puntata uno della decima stagione,, a doversi travestire da moglie di Santa Claus per allietare i bambini di un centro commerciale.

La natività secondo Scrubs!

Oltre a babbi natale e simili il Natale è anche, e soprattutto, la giornata in cui si festeggia la nascita di Gesù... Lo sanno bene i medici più strampalati della tv che nel decimo episodio della prima stagione dihanno dato vita a un presepe vivente davvero indimenticabile, come indimenticabile - e a oggi forse il migliore di sempre della show - è l'episodio

Sexy XMas

A mettere, invece, un po' di pepe al Natale ci hanno pensato due scanzonate e divertentissime serie tv: Ally McBeal e New Girl. Nell'episodio 8 della stagione 3 di- Elaine, John, Richard e anche la stessa Ally si danno alla pazza gioia sul finale cimentandosi in un'esibizione allo storico bar dell'ufficio in abiti davvero sexy! Non è da meno Schmidt che si ritrova a interpretare una versione molto hot di Babbo Natale in, la puntata 2x11 di

L'armadillo natalizio

Tutti gli outfit che finora abbiamo elencato nulla possono contro la maschera da armadillo natalizio che Ross indossa nell'episodio 7x10 di Friends che prende il nome proprio da questo strampalato outfit e insegna che non bisogna mai, ma proprio MAI ridursi all'ultimo momento per affittare un costume da Babbo Natale!