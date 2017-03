Mr. Robot: La Stagione 1 in DVD

È stato non soltanto uno dei più sensazionali fenomeni televisivi degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti necessari a diventare un instant classic, ma anche e soprattutto una serie rivoluzionaria sul piano del linguaggio narrativo e della messa in scena: un'opera che rifugge dai modelli di riferimento più immediati per cercare piuttosto una formula unica e inconfondibile, sfoderando una complessità tematica e delle qualità stilistiche davvero rare. Fin dal suo esordio sulla rete cable USA Network nel giugno 2015, un mese dopo che il pilot era stato reso disponibile per il video on demand, Mr. Robot ha conquistato l'attenzione e l'ammirazione di critici, appassionati e di una fedele schiera di spettatori, con una prima stagione che si è aggiudicata numerosi riconoscimenti: due Golden Globe, come miglior serie dell'anno e per l'attore supporter Christian Slater, due Emmy Award, per l'attore protagonista Rami Malek e per la colonna sonora, tre Critics' Choice Television Award, fra cui il premio come miglior serie drammatica, e il Writers Guild Award come miglior nuova serie. E in attesa della terza stagione, Universal Pictures Home Entertainment ha realizzato finalmente in edizione DVD il cofanetto della prima stagione di Mr. Robot.

Hello, friend: nella mente di Elliot

Frutto della fantasia del creatore e showrunner Sam Esmail, che inizialmente lo aveva concepito come un lungometraggio cinematografico (e che ha diretto tutti gli episodi della seconda stagione), Mr. Robot ci trasporta all'interno della psiche tormentata di Elliot Alderson, genio del computer che vive a New York e lavora per la Allsafe, l'agenzia incaricata di garantire la sicurezza informatica della potente multinazionale E Corp. Un personaggio memorabile, Elliot, impegnato in uno straniante dialogo con noi spettatori mentre tenta faticosamente di destreggiarsi fra i meandri di una realtà vissuta con inesorabile angoscia. Elliot, che ha il volto pallidissimo e lo sguardo stralunato e quasi ‘alieno' di un magnifico Rami Malek, è morfinomane, paranoico, nonché affetto da un'acuta sociopatia che gli impedisce di instaurare reali contatti umani con le persone che lo circondano, con la parziale eccezione della sua collega e amica d'infanzia Angela Moss (Portia Doubleday).

L'esistenza del ragazzo prenderà però una piega imprevista in seguito all'incontro con il misterioso Mr. Robot (Christian Slater), un hacker deciso a ingaggiarlo in un gruppo anarchico che si fa chiamare fsociety; ma nel frattempo, Elliot riceve pure le ingombranti attenzioni di uno dei dirigenti della E Corp, Tyrell Wellick (Martin Wallström), giovane yuppie rampante e senza scrupoli, affascinato dal singolare talento del giovane. E prima che Elliot se ne renda conto, si ritroverà al centro di una vera e propria guerra consumata a colpi di codici informatici, ma in cui finirà per scorrere del sangue vero e proprio...

L'edizione DVD di una serie capolavoro

I dieci episodi della prima stagione di Mr. Robot, che l'anno scorso è tornato con un secondo capitolo altrettanto denso e avvincente, sono racchiusi nel tre dischi che fanno parte del cofanetto DVD appena pubblicato da Universal. L'ovvia raccomandazione è quella di approfittare dell'opzione dell'audio originale per godersi la serie in lingua inglese e poter ammirare ancora di più lo straordinario lavoro del cast, a partire da un protagonista, Rami Malek, assolutamente perfetto nel ruolo di Elliot Alderson.

La qualità video del DVD rende in maniera ottimale la caratteristica fotografia della serie, in cui predominano i toni grigi e notturni, secondo un approccio cromatico che spesso si allontana da un realismo in senso stretto per farci immergere in un mondo che pare modellato dagli stati d'animo di Elliot. Non particolarmente ricco il comparto dei contenuti extra, che include comunque alcune scene eliminate dal montaggio finale (la più interessante, una visita ginecologica della gelida Joanna Wellick, accompagnata dal marito Tyrell), un filmato con piccoli errori e incidenti sul set, ma soprattutto Il making of di Mr. Robot: uno speciale video di poco più di dieci minuti con una presentazione della serie e le interviste al cast e a Sam Esmail, il quale rivela di aver tratto ispirazione per la storia dalla crisi di Wall Street del 2008 e dall'importanza dei social media all'origine della Primavera Araba. Un acquisto da non perdere per chi, come noi, ha amato Elliot e il suo tenebroso universo, così come per chi volesse addentrarsi per la prima volta nei torbidi segreti di Mr. Robot e della fsociety.