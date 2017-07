Netflix: Catalogo Serie TV Agosto 2017, da The Defenders a Disjointed

Quello di agosto è un mese importante per i fan di Netflix, sul versante sia cinematografico (vedi alla voce Death Note, sebbene sia ancora da vedere se il film sopravvivrà al clima di controversie creatosi durante la lavorazione) che televisivo.

Nel secondo caso almeno due debutti nella categoria delle produzioni originali sono molto attesi, per via del brand a cui appartengono (in entrambi i casi si tratta di spin-off o sequel di un certo peso), e il resto del catalogo, opportunamente aggiornato, non è da meno. Ecco quindi la nostra consueta panoramica delle novità del mese di agosto, con uno sguardo un po' più approfondito per quanto riguarda tre prodotti in particolare.

Wet Hot American Summer: Ten Years Later (4 agosto)

Risale al 2001 il film Wet Hot American Summer, commedia di culto nota per il suo cast di star all'epoca in ascesa (Bradley Cooper, Paul Rudd, Amy Poehler, Elizabeth Banks) e per il suo umorismo dichiaratamente assurdo, poiché quasi tutti i personaggi erano degli adolescenti interpretati da attori palesemente troppo vecchi per risultare credibili.

Due anni fa Netflix ha puntato sul prequel seriale Wet Hot American Summer: First Day of Camp, ambientato un mese prima degli eventi del film (e con l'inevitabile battuta ammiccante sull'età anagrafica del cast). Un'operazione andata a buon termine, poiché adesso arriva il sequel dove l'allegra banda ha ormai raggiunto l'età adulta, mantenendo però intatta la loro capacità di far ridere. Tra gli interpreti, oltre al gruppo storico, vale la pena menzionare Josh Charles, Kristen Wiig, Jai Courtney e Chris Pine. Manca invece all'appello Cooper, assente per via di altri impegni.

The Defenders (18 agosto)

Dopo aver posto le basi con Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, il quartiere netflixiano del Marvel Cinematic Universe arriva finalmente a quello che è il suo equivalente di The Avengers.

Parliamo ovviamente di The Defenders, miniserie in otto puntate dove i quattro eroi (Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones) e i loro alleati dovranno fare i conti con una minaccia inedita, incarnata da nientemeno che Sigourney Weaver. Tra i cattivi ci sarà anche la rediviva Elektra (Elodie Yung), ed è stata confermata un'apparizione di Jon Bernthal nei panni del Punitore, in attesa della sua serie personale che debutterà entro la fine dell'anno. Previsto un mix di azione, risate, tragedia e toni dark.

Disjointed (25 agosto)

Chuck Lorre, creatore di Dharma & Greg, Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory, esordisce su Netflix con una sitcom incentrata sulla marijuana. Protagonista l'attrice Kathy Bates, già vista nella nona stagione di Due uomini e mezzo nei panni del fantasma di Charlie Harper.

Panoramica delle uscite

Atypical (stagione 1) - 11 agosto: la vita quotidiana di un adolescente affetto da autismo, che si interroga su cosa significhi essere normale.