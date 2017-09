Netflix: Catalogo Serie TV Ottobre 2017, da Suburra a Stranger Things 2

Netflix continua a mietere successi, puntando su una produzione originale ricca di idee e nomi forti, dal potenziale veramente globale. Il mese di ottobre non fa eccezione, con alcuni debutti molto attesi per la loro firma autoriale o per il brand a cui sono legati (nel reparto cinematografico è sufficiente pensare a 1922, basato su una novella di Stephen King), di cui uno particolarmente importante per il pubblico nostrano poiché si tratta della prima vera incursione del gigante dello streaming in zona italica, fatta eccezione per uno speciale di Beppe Grillo e singoli episodi di prodotti americani come Master of None. Come da consuetudine, passiamo in rassegna i titoli più forti, oltre ad offrire una panoramica generale delle uscite del mese.

Suburra - Stagione 1 (6 ottobre)

La prima serie Netflix girata interamente in italiano rientra nel filone collaudato dell'espansione catodica di un successo cinematografico (vedi alle voci Romanzo criminale e Gomorra). In questo caso si tratta del prequel del film di Stefano Sollima, con una nuova generazione pronta a ribellarsi ai tre poteri principali che governano Roma: politica, Chiesa e criminalità organizzata. Volti noti del lungometraggio (Alessandro Borghi in primis) si alternano a facce nuove, anche per personaggi che conosciamo già (il Samurai in questa sede non avrà le fattezze di Claudio Amendola), all'insegna di un prodotto che promette emozioni forti e un impianto visivo che non ha nulla da invidiare alla sua controparte per il grande schermo. Non a caso i primi due episodi sono stati presentati in anteprima mondiale alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, accompagnati dai tre registi della stagione: Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi. Tre firme di non poco conto per una serie che, insieme al francese Marseille, vuole mettere in evidenza il marchio di Netflix puntando su personaggi forti, nella finzione e nella realtà.

Mindhunter - Stagione 1 (13 ottobre)

Quattro anni fa, con il lancio di House of Cards, Netflix ha dimostrato subito di saper attirare personalità di prestigio, lanciando un serial avente come protagonista Kevin Spacey in mano al regista David Fincher, che con i primi due episodi ha creato e imposto l'impronta visiva del thriller politico giunto alla quinta stagione. Adesso Fincher, recentemente scottato dal congelamento di ben due progetti in collaborazione con la HBO, è tornato in zona streaming con una nuova serie, che rispolvera una delle ossessioni ricorrenti della sua filmografia: gli omicidi seriali (Seven, Zodiac, Millennium - Uomini che odiano le donne). Basato su veri interrogatori dell'FBI, il serial vanta la partecipazione di Anna Torv (Fringe) tra gli interpreti e di Charlize Theron tra i produttori esecutivi. E come nel caso di House of Cards, è già stata confermata la seconda stagione.

Stranger Things - Stagione 2 (27 ottobre)

La serie cult dell'estate 2016 torna giusto in tempo per Halloween, con nuovi episodi che esploreranno ulteriormente il mondo terrificante e fascinoso creato dai fratelli Duffer. Abbonderanno nuovamente i rimandi alla cultura popolare e all'iconografia degli anni Ottanta, come suggerito dalle immagini che ritraggono i giovani protagonisti vestiti da Ghostbusters e l'annuncio dell'ingresso di Sean Astin (I Goonies) e Paul Reiser (Aliens - Scontro finale) nel cast. Verrà approfondita la mitologia della serie e con essa la storia di Undici (Millie Bobby Brown), e per la prima volta si uscirà dai confini terrestri della cittadina di Hawkins.

Panoramica delle uscite

Designated Survivor - Stagione 2 (6 ottobre): a cadenza settimanale, torna il thriller politico con protagonista Kiefer Sutherland.



Dynasty - Stagione 1 (12 ottobre): a cadenza settimanale, la nuova serie drammatica della CW, basata sull'omonimo programma cult degli anni Ottanta.



The Day I Met El Chapo: The Kate Del Castillo Story (20 ottobre): documentario in tre parti sul rapporto tra il noto boss sudamericano e la protagonista di Ingobernable.