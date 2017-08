Netflix: Catalogo Serie TV Settembre 2017, da Narcos 3 a Star Trek Discovery

Quello di settembre è un mese piuttosto importante per Netflix, principalmente grazie alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che ha in programma diverse produzioni del gigante dello streaming, tra cui l'anteprima dei primi due episodi di Suburra (disponibile poi dal 6 ottobre) e la proiezione integrale della miniserie Wormwood, rara incursione nella modalità narrativa di finzione da parte del documentarista Errol Morris.

Al di fuori del contesto festivaliero la programmazione della piattaforma si riconferma ricca come sempre, con un'offerta che, come sempre, combina produzioni originali e acquisti, tra cui la nuova estensione del franchise di Star Trek che arriva finalmente sui nostri schermi dopo mesi di ritardi e false partenze. Ecco, quindi, la nostra consueta panoramica delle uscite più interessanti, corredata dall'elenco completo delle novità.

Narcos - Stagione 3 (1 settembre)

#PabloDies, recitava il celebre slogan della seconda stagione della serie sul narcotraffico latinoamericano, capace di generare attesa sfruttando la paura degli spoiler per ricordare al pubblico che il tutto si basa su eventi reali. Abbiamo quindi detto addio al Pablo Escobar interpretato da Wagner Moura, e ora resta l'interrogativo: Narcos può sopravvivere senza il carismatico protagonista delle sue prime due annate? La risposta si annuncia come qualcosa di piuttosto interessante, da assaporare avidamente mentre le operazioni illecite inaugurate da Escobar si evolvono e vanno in nuove direzioni.

BoJack Horseman - Stagione 4 (8 settembre)

Il cavallo parlante divenuto divo di Hollywood si è rivelato, in poco tempo, uno dei maggiori pregi della programmazione originale di Netflix, grazie al suo sapiente mix di satira, pathos e sperimentazione narrativa (vedi l'episodio quasi completamente muto). Dopo il devastante finale della terza stagione, siamo molto curiosi di vedere come continuerà la storia della frustrata star equina, doppiata come sempre da Will Arnett. Ovviamente torneranno anche Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins e Aaron Paul.

Star Trek: Discovery - Stagione 1 (dal 25 settembre)

Inizialmente annunciato per gennaio, il ritorno televisivo dell'universo creato da Gene Roddenberry avrà finalmente luogo a partire dal 24 settembre negli Stati Uniti, mentre dal giorno successivo gli episodi saranno disponibili su Netflix in tutti gli altri paesi a cadenza settimanale.

La serie, creata da Bryan Fuller (Hannibal, American Gods), è ambientata circa dieci anni prima del prototipo del 1966, ed è situata nella linea temporale classica anziché quella nuova introdotta da J.J. Abrams, Alex Kurtzman (che fa parte anche del team di Discovery) e Roberto Orci. Del gruppo di personaggi faranno parte nomi noti ai fan come Sarek (il padre di Spock) e il truffatore Harry Mudd.

Panoramica delle uscite

The Expanse (stagione 2) - 8 agosto: torna la serie di successo del canale SyFy.



White Gold (stagione 1) - 14 settembre: nuova serie comica della BBC, che vanta il ritorno televisivo di Ed Westwick, mai dimenticato interprete di Chuck Bass in Gossip Girl.



American Vandal (stagione 1) - 15 settembre: serie mockumentary su un mistero politicamente scorretto in una scuola.



Jack Whitehall: Travels with My Father - 22 settembre: il celebre comico inglese parte in viaggio con suo padre. Destinazione: il Sud-Est asiatico.



Fuller House (stagione 3) - 22 settembre: DJ, Stephanie e Kimmy tornano per la prima parte di un nuovo ciclo di avventure.



Big Mouth (stagione 1) - 29 settembre: questa serie animata per adulti è una versione romanzata dell'adolescenza del comico Nick Kroll, che presta la voce al proprio avatar teenager.



Club de Cuervos (stagione 3) - 29 settembre: la rivalità calcistica tra fratello e sorella torna per il terzo capitolo.