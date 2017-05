Netflix: Serie TV, Film e Show, tutte le novità di Maggio 2017

Siamo quasi a maggio perciò facciamo il punto su quelle che saranno le serie e i film in onda sulla piattaforma Netflix durante il mese appena iniziato, con le date di uscita di ognuno. Molti i ritorni delle serie originali, più alcuni titoli cinematografici interessanti da non perdere. Tra i titoli più interessanti delle serie originali Netflix troviamo Sense8, The Unbreakable Kimmy Schmidt e la nuovissima Anna (Anne with an e). Tra i film, da non perdere War Machine con Brad Pitt e The Imitation Game, con lo straordinario e poliedrico Benedict Chumberbatch che interpreta Alan Turing. Tra gli altri titoli interessanti c'è Blame!, un film animato futuristico, e tra i documentari da non perdere Generazione Marte, che esplora le possibilità di vita sul pianeta rosso.

Serie Originali Netflix

1. SENSE8 la Seconda Stagione 2 in uscita il 05/05/2017

Le sorelle Wachowski tornano con i loro otto personaggi ingarbugliati e amatissimi. L'ultima volta li avevamo visti in un toccante speciale natalizio. I sensate, così si chiamano questi particolari esseri umani, provengono da diverse parti del mondo e, all'improvviso, sviluppano una reciproca connessione telepatica.

Appartengono a culture diverse, sono di differenti religioni, estrazione sociale e orientamento sessuale, e alla fine capiscono di possedere un avanzato livello di empatia. Mentre cercano di capire di più su loro stessi, i sensate sono aiutati da un uomo di nome Jonas. Contemporaneamente affrontano anche la minaccia di Whispers, che da loro la caccia.



2. ANNA (ANNE WITH AN E*) NOVITA' Stagione 1 in uscita il 12/05/2017

Per la prima volta su Netflix arriva la piccola Anne, le cui avventure sono state narrate più volte, compresa la serie animata anni '80 Anna dai Capelli Rossi. La storia è tratta dal romanzo di Lucy Maud Montgomery del 1908.

La storia si svolge nell'isola di Prince Edward alla fine dell'ottocento, e segue le vicende della piccola orfana Anne Shirley che, dopo istituti e case di estranei viene affidata per sbaglio a due anziani fratelli di Green Gables che vogliono però un maschio. Marilla (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) persone tranquille. L'arrivo di Anne trasformerà invece completamente le loro esistenze e quelle delle persone intorno a lei.



3. MASTER OF NONE Stagione 2 in uscita il 12/05/2017

Aziz Ansari torna a vestire i panni dello strampalato Dev e le sue avventure stavolta si svolgeranno in Italia, più precisamente a Modena. Cosa combinerà?



4. UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT Stagione 3 in uscita il 19/05/2017

Se siete fan della straordinaria Tina Fey per voi sarà un gradito ritorno. I newyorkesi Kimmy, Titus e gli altri vi accompagneranno con una serie di bizzarre avventure.

Dopo essere stata salvata da una setta che l'ha tenuta reclusa per anni, Kimmy, piena di ottimismo per a libertà riconquistata, si trasferisce a New York dove conosce l'anziana Lillian Kaushtupper. Trova lavoro come baby-sitter a casa di una signora dell'alta società e cerca di adattarsi a un mondo nuovo, a lei sconosciuto, nel nuovo viaggio che è la vita adulta.



5. BLOODLINE Stagione 3 in uscita il 26/05/2017

Sarà l'ultima stagione dello show che racconta le vicissitudini affrontate dalla famiglia Rayburn. Al momento è uno tra i pochissimi show cancellati dalla piattaforma Netflix.



6. F IS FOR FAMILY Stagione 2 in uscita il 30/05/2017

Seconda stagione per la serie animata originale Netflix che racconta le avventure della famiglia Murphy. Il cartoon è ambientato in America negli anni '70 e il nucleo familiare fa parte della classe media del paese.

Serie iniziate, episodi settimanali

Sono due le serie da segnalare in questa sezione e cioè:



1. BETTER CALL SAUL Stagione 3. Episodio settimanale in uscita dal 02/05/2017

La storia si svolge due anni dopo Breaking Bad, Saul Goodman, tormentato dal rischio di essere riconosciuto, trascorre una vita riservata come aiuto pasticcere e si perde nei ricordi del passato. Su Everyeye.it trovate la recensione del primo episodio della terza stagione di Better Call Soul.



2. DESIGNATED SURVIVOR Stagione 1. Episodio settimanale in uscita dal 03/05/2017

Quando le vite del Presidente degli Stati Uniti e di tutti i membri del gabinetto vengono spezzate da un'esplosione, l'unico superstite è Tom Kirkman (Kiefer Sutherland). Diventerà lui presidente e si troverà a dover affrontare inimmaginabili minacce.

Show Comici

1. SARAH SILVERMAN A SPECK OF DUST in uscita il 30/05/2017

Sparita dalle scene dopo un periodo in cui ha sofferto di depressione, Sarah Silverman torna dal 30 maggio.



2. TRACY MORGAN: STAYING ALIVE in uscita il 16/05/2017

Sopravvissuto per il rotto della cuffia a un grave incidente d'auto, il comico precedentemente noto per 30 Rock sarà in onda col suo show da metà maggio.



3. HASAN MINHAJ: HOMECOMING KING in onda dal 23/05/2017

Lo spettacolo del comico Minhaj parla della sua esperienza come parte della prima generazione di Indiani-Americani e tutto ciò che comporta vivere così negli States.



4. MARIA BAMFORD: OLD BABY in onda dal 02/05/2017

Maria Bamford è la cabarettista già interprete di "Lady Dynamite", e in questo spettacolo si esibisce in vari luoghi insoliti di Los Angeles.



5. NORM MACDONALD: HITLER'S DOG,GOSSIP AND TRICKERY in onda dal 09/05/2017

Comicità secca e irriverente per questa stand-up comedy di Norm MacDonald.

Film

1. WAR MACHINE in uscita il 26/05/2017

Una noir comedy che vede Brad Pitt interpretare un Generale dell'esercito in Afghanistan. Il film, per la regia di David Michôd, segue l'ascesa e la caduta del personaggio principale interpretato perfettamente da Pitt.

Il regista esplora la personalità di quello che sembra essere un leader nato, sicuro di sé. Esplora però anche la strada che lo ha portato alla follia. La storia di War Machine parla di questo generale carismatico che comanda le forze NATO in Afghanistan proprio come fosse una rock star. Sarà rovinato da una giornalista senza scrupoli.



2. THE IMITATION GAME in uscita il 01/05/2017

La struggente vicenda del matematico Alan Turing, la cui magistrale interpretazione è dello straordinario Benedict Chumberbatch. Considerato uno dei padri dell'informatica, Alan Turing riesce a decifrare l'incomprensibile codice segreto nazista Enigma. Insieme ai suoi collaboratori a Bletchey Park, il centro segreto per la criptoanalisi del Regno Unito, riuscirà ad accelerare la fine del conflitto prevedendo le mosse degli avversari.



3. IN THE SHADOW OF IRIS in uscita dal 01/05/2017

Iris è la moglie di un ricco banchiere. La donna scompare misteriosamente in centro, a Parigi.



4. HANDSOME: UN GIALLO NETFLIX in uscita il 05/05/2017

Il detective della omicidi Gene Handsome cerca di scoprire cosa gli manca nella vita mentre indaga su un caso di omicidio.



5. MINDHORN in uscita il 12/05/2017

Richard Thorncroft ha raggiunto il successo come agente segreto negli anni Ottanta, quando si faceva chiamare Mindhorn. Aveva un occhio robotico. Quando un pazzo decenni dopo vuole scontrarsi con il suo alter ego, torna in azione.



6.SAHARA in uscita il 12/05/2017

E' la storia di Ajar, un giovane serpente velenoso che non ha ancora fatto la prima muta e di Eva, principessa ribelle del clan dei serpenti dell'oasi, in fuga da un matrimonio combinato. I due si innamorano, ma Eva viene rapita e inizia l'avventura.



7. BLAME! in uscita il 19/05/2017

Blame! è ambientato nel futuro. Gli umani vivono in un complesso chiamato la Megastruttura. Eroe di questo mondo è Killy, che si batte per evitare l'estinzione umana.

Documentari

1. GENERAZIONE MARTE in onda dal 05/05/2017

Bill Nye, Neil deGrasse Tyson e altri appassionati dello spazio esplorano insieme la possibilità che possa stabilirsi vita umana sul Pianeta Rosso.