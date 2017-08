The Defenders: alla scoperta di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist

Il 18 agosto si concretizzerà finalmente l'ambizioso progetto avviato nel 2013 dalla Marvel in collaborazione con Netflix: The Defenders, la miniserie che riunirà i protagonisti delle precedenti incursioni della piattaforma di streaming nelle gesta seriali degli eroi della Casa delle Idee. Per l'esattezza, si tratta dei personaggi principali di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, con gli annessi cast di contorno. Un'operazione di crossover che deve funzionare come entità drammatica a sé stante e al contempo mostrare l'evoluzione logica dei diversi mondi esplorati finora, a partire dalla primavera del 2015. Per chi volesse rinfrescarsi la memoria, o anche possedere le informazioni essenziali sui vari Difensori senza dover necessariamente visionare i 65 episodi precedenti (26 per Daredevil, 13 ciascuno per gli altri serial), ecco un riepilogo degli eventi più importanti verificatisi ad oggi.

Daredevil

Divenuto cieco in seguito ad un incidente d'infanzia, Matt Murdock è stato in grado di compensare l'handicap grazie ad un'evoluzione preternaturale degli altri sensi, oltre che doti atletiche sviluppate sotto la tutela del misterioso Stick. Laureato in legge, Matt si dedica anima e corpo alla difesa degli abitanti del quartiere di Hell's Kitchen, sia nell'aula di tribunale che nelle zone più malfamate, dove è attivo di notte con il nome Daredevil, coniato dalla stampa dopo l'arresto del gangster Wilson Fisk. La sua doppia vita mette a dura prova il rapporto professionale e personale con il socio Franklin "Foggy" Nelson, turbato non solo dalle menzogne dell'amico (Matt gli ha tenuto nascosta la verità per anni), ma anche dalle possibili ramificazioni legali: in caso di smascheramento, Murdock rischia la radiazione dall'albo e il carcere. Durante gli studi Matt era legato sentimentalmente a Elektra Natchios, anch'ella allieva di Stick e successivamente morta durante uno scontro con l'organizzazione criminale nota come la Mano. In tempi più recenti Murdock ha avuto una relazione con l'infermiera Claire Temple, e poi con Karen Page, ex-segretaria dello studio legale Nelson & Murdock. Matt continua tuttora ad esercitare la professione, da solo dopo la defezione di Foggy (attualmente al soldo di Jeri Hogarth), e in occasione dell'ultimo incontro con Karen le ha svelato la sua doppia identità.

Jessica Jones

Dotata di una forza sovrumana, Jessica ha avuto un passato da supereroina prima di diventare un'investigatrice privata, assunta anche da Jeri Hogarth. Ha un debole per l'alcool ed è segnata dal trauma psicologico della violenza fattale da Kilgrave, un uomo capace di manipolare le persone servendosi solo ed esclusivamente della voce. Ossessionato da Jessica, la quale ora è apparentemente immune ai suoi poteri, Kilgrave ha cercato di "riconquistarla" facendo ricorso ai metodi più estremi, fino ad uno scontro finale conclusosi con la sua morte per mano della ragazza, che viene arrestata e poi rilasciata, in attesa di nuovi casi e clienti che hanno sentito della sua impresa eroica. In alcune occasioni ha collaborato con Luke Cage, la cui ex-moglie è stata uccisa tramite i sotterfugi di Kilgrave.

Luke Cage

Nato e cresciuto ad Harlem, Luke è dotato di una pelle impenetrabile a causa di un non precisato esperimento governativo, forse legato a un tentativo di ricreare il siero del supersoldato che trasformò Steve Rogers in Captain America ed è evaso dalla prigione di Seagate dopo essere stato accusato di crimini che non ha commesso. Coinvolto in una lotta per la sopravvivenza del suo quartiere, Cage ha dovuto affrontare prima un gangster soprannominato Cottonmouth (in combutta con una consigliera comunale locale) e poi un vecchio nemico, il suo fratellastro Diamondback. Una volta riconquistata la pace, Luke ha accettato di tornare in prigione, per scontare una nuova pena in seguito alla sua evasione. Durante questo periodo è stato legato sentimentalmente a Claire Temple.

Iron Fist

Dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente aereo, Daniel "Danny" Rand è stato salvato dagli abitanti di K'un-L'un, una città mistica che si manifesta nella nostra realtà ad intervalli regolari. Durante la sua permanenza in quel luogo Danny è diventato un campione d'arti marziali, fino ad ottenere l'onore di essere il custode del potere del Pugno d'Acciaio: concentrando la propria energia nel pugno, Danny è in grado di renderlo un'arma indistruttibile per brevi lassi di tempo. Dopo dieci anni il giovane è tornato a Manhattan per riprendersi la propria vita, dovendo fare i conti con la famiglia Meachum e i loro tentativi di sottrargli il controllo dell'azienda fondata dal padre (il patriarca dei Meachum, Harold, è stato responsabile dell'incidente che costò quasi la vita a Danny). Inoltre, una nuova minaccia legata a K'un-L'un lo ha portato a scontrarsi con la Mano. Insieme all'alleata (e amante) Colleen Wing, Danny è partito alla ricerca della città dove è cresciuto, ma non è più presente sulla Terra...