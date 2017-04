The Young Pope: la prima stagione in DVD con Repubblica

Piazza San Marco riluce, di notte, illuminata dalla luna che cade su una piazza traslucida: al centro una pila di bambini, da cui lentamente uno di loro viene fuori, uno tra tutti. Uguale agli altri eppure diverso, già pronto a staccarsi dagli altri. I sacerdoti vivono, sa sempre, una vita a metà: non possono diventare padri, e quindi rimangono sempre e solo dei figli - ma Lenny Belardo non è più nemmeno quello. Orfano da quando era piccolo, Lenny vive una costante mancanza, ritrovandosi a meno di cinquant'anni a dover essere il padre di tutta la cristianità dal seggio più alto della chiesa cattolica, e allo stesso tempo figlio inadeguato, che dà a Dio la colpa di essere un padre assente ed inadatto, mentre scivola costantemente in un limbo pieno della sua fallibilità umana mai del tutto accettata. Diavolo e santo, figlio e padre, onesto e peccatore: il papa Pio XIII di Jude Law ha in sé tutte le contraddizioni umane che Paolo Sorrentino riesce ad elevare con una padronanza stilistica ed una sagacia rare e per questo preziose, che rendono The Young Pope uno dei prodotti seriali più interessanti del panorama mondiale, oltre ad un made in Italy di cui andare fieri.



His religion is Revolution

The Young Pope è una rivoluzione nella rivoluzione: dieci episodi compongono un vero e proprio sforzo cinematografico fatto serie, regalando agli spettatori una qualità invidiabile che tuttavia non si esaurisce dopo due ore, come il medium cinematografico, ma ci porta all'interno delle storie dei personaggi per ben dieci puntate. Allo stesso modo, su questo nuovo modo di fare sia cinema che televisione hanno per la prima volta scommesso delle produzioni internazionali, che hanno lavorato insieme per creare la serie di Paolo Sorrentino: Wildside per l'Italia, HBO per l'America e Canal+ per la Francia hanno unito le forze creando un prodotto che già dalle prime battute respira multiculturalità - qualcosa che anche nel cast è impossibile non notare. Dal protagonista, Jude Law, fino a comprimari come Diane Keaton, Silvio Orlando e Cécile de France, i tre paesi portano l'eccellenza anche su schermo e il risultato è un piccolo miracolo, arrivato nelle case degli italiani grazie a Sky che ha trasmesso, dopo i primi due episodi lanciati alla Mostra del Cinema di Venezia, i restanti 8 a cadenza settimanale sui suoi canali.



Finalmente materia

La messa in onda di Sky non impedisce agli amanti dell'oggetto fisico di possedere una versione più casalinga di The Young Pope, così come chi non ha l'abbonamento potrà finalmente godere della serie ugualmente. Da oggi 12 aprile infatti in edicola con Repubblica si potranno acquistare i dvd della serie culto. Dieci uscite settimanali che permetteranno agli appassionati di collezionare i dvd raccogliendo non solo gli episodi, ma anche alcuni contenuti speciali come il focus sui personaggi principali e soprattutto The Young Pope: A tale of filmmaking, il documentario dietro le quinte girato da Fabio Mollo e già di per sé un piccolo gioiello da gustare. L'Espresso e Repubblica usciranno in edicola dal 12 aprile fino al 21 giugno, al prezzo di 7.90€ per ogni uscita. Una collezione imperdibile, sia per chi ha voglia di possedere una collezione fisica della serie che tanto ha appassionato tutto il mondo sia per chi non ha ancora avuto il piacere di scoprirla, e potrà così gustarla in qualsiasi momento direttamente dal divano di casa.