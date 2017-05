"Deception" e "Splitting Up Together": le due nuove serie tv targate ABC

Laha aggiunto due nuove serie tv alla sua programmazione in prima serata,, un dramma che parla di un mago, e la sitcom sul divorzio

In Deception ci sarà Jack Cutmore-Scott (Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life) nel ruolo di un mago caduto in disgrazia il quale metterà le sue abilità di inganno e illusione al servizio dell'FBI, aiutando i federali a catturare i criminali più elusivi del mondo. Il noto produttore esecutivo della serie tv Chuck, Chris Fedak è il creatore/executive producer, come Greg Berlanti (The Flash, Arrow) e Martin Gero (Blindspot).

I protagonisti della serie tv Splitting Up Together sono Jenna Fischer (The Office) e Oliver Hudson (Scream Queens), una coppia divorziata il cui rapporto migliora notevolmente dopo che i due si sono ufficialmente separati. Bobby Lee (MADtv) e Diane Farr (Rescue Me) sono i co-protagonisti. Emily Kapnek (Suburgatory) è il creatore della serie, con Ellen DeGeneres come executive producer.

Rilasciati anche i teaser delle due serie tv.