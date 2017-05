"Ghosted" e "LA to Vegas" due nuove comedy ordinate dalla Fox

La reteannuncia l'arrivo di due comedy, "", interpretata da Adam Scott (Parks and Recreation) e Craig Robinson (The Office), e "", interpretato da Dylan McDermott (American Horror Story).

Ghosted segue le vicende due protagonisti, Robinson, scettico e cinico, e Scott, un genio “vero credente” del paranormale, i quali vengono assunti da un ente governativo segreto per esaminare su alcuni inspiegabili eventi che si stanno verificando a Los Angeles. I due arrivano così a scoprire un mistero più grande, che potrebbe mettere in pericolo l'esistenza dell'intera razza umana. Il cast comprende anche Ally Walker (Sons of Anarchy) e Adeel Akhtar (The Night manager). Kevin Etten (Workaholics, Scrubs) è invece lo showrunner.

LA to Vegas racconta al contrario le vicende di una compagnia aerea, del suo staff e dei suoi eccentrici passeggeri che, ogni fine settimana, effettuano il volo di andata e ritorno da Burbank a Las Vegas con un obiettivo in mente: fare in modo che al rientro a casa ci sia un vincitore. Oltre a McDermott, il cast comprende anche Kim Matula (UnREAL), Ed Weeks (The Mindy Project), Nathan Lee Graham (The Comeback), Olivia Macklin (The Young Pope) e Peter Stormare (Prison Break). Il pilot è stato scritto da Lon Zimmet (Superstore) e diretto dal creatore di Modern Family, Steve Levitan.