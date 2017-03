13 Reasons Why: Netflix diffonde il full trailer e il poster della nuova serie

Da poco in rete è arrivato un altro teaser trailer che ci consente di dare una prima occhiata alla nuova serie esordiente del servizio di streaming. Lo spettacolo porta il titolo die, come sempre, potete guardare comodamente il filmato e il poster, dopo il salto, in calce alla notizia.

Dopo un breve teaser di 13 Reasons Why rilasciato da Netflix all'inizio di quest'anno, il servizio di streaming ha rilasciato un full trailer per la serie.

Sulla base del romanzo omonimo del 2007 scritto da Jay Asher, la serie segue lo studente di liceo Clay (Dylan Minnette) che inizia ad ascoltare i nastri registrati della sua compagna di classe Hannah Baker (l'esordiente Katherine Langford) incisi prima del suo suicidio.

La serie vede come produttrice esecutiva la cantante pop e attrice Selena Gomez. Il libro di Asher è stato adattato per la televisione dal drammaturgo Brian Yorkey (Next to Normal). Tom McCarthy, direttore del premio Oscar Il caso Spotlight, ha diretto i primi due episodi della serie.

Il cast dello spettacolo comprende Brandon Flynn, Christian Navarro, Alisha Boe, Ross Butler, Justin Prentice, Sosie Bacon, Miles Heizer, Devin Druid e Michele Selene Ang.

La prima stagione di 13 Reasons Why verrà resa disponibile nella sua interezza sul servizio di streaming Netflix a partire dal 31 marzo 2017.