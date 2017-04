13 Reasons Why: Netflix vicina al rinnovo della serie per una seconda stagione

E' da poco meno di un mese che ha fatto il suo debutto sul servizio di streamingla nuova serie originale, lo show drammatico adattato dal romanzo best-seller omonimo die ora sembra che si sia già vicini ad un rinnovo dello spettacolo per un secondo capitolo di episodi.

Quando lo spettacolo ha debuttato a fine marzo, si è guadagnato rapidamente il plauso della critica, suscitando quasi immediatamente le speculazioni dei fan riguardo ad un imminente annuncio di una seconda stagione. Con il primo capitolo dello show, tutto il materiale proveniente dal libro di Asher è stato coperto, ma l'autore si è detto disponibile a collaborare alla realizzazione di una seconda stagione e anche il cast sembra convinto che ci sia ancora molto da raccontare.

Come riportato recentemente da THR, pare che il gigante dello streaming si stia organizzando per raggiungere un accordo per una seconda stagione. Addirittura, alcune fonti vicine alla produzione affermano che gli scrittori sarebbero già al lavoro da qualche tempo, anche se Netflix ha rifiutato di commentare questa indiscrezione. Nonostante tutti questi segnali, comunque, non è ancora stata data nessuna conferma ufficiale del rinnovo, ma sembra proprio che l'annuncio dell'arrivo di un secondo capitolo sia, ormai, solamente una questione di tempo.

La prima stagione di 13 Reason Why, composta da un totale di tredici episodi, è ora disponibile alla visione anche nel nostro paese sul servizio di streaming Netflix.