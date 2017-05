13 Reasons Why: nuovi dettagli sulla seconda stagione

ancora non ha annunciato in via ufficiale la seconda stagione di(Tredici), ma a quanto pare la piattaforma di streaming sarebbe ormai prossima a dare l’annuncio, per la contentezza dei numerosi fan che hanno apprezzato lo show.

Oggi, attraverso alcune interviste rilasciate all’Hollywood Reporter ed altri giornali da uno sceneggiatore e Katherine Langford, l’attrice che interpreta Hannah Baker, arrivano i primi dettagli sulla possibile seconda stagione.



Lo sceneggiatore Brian Yorkey ha lasciato intendere che la storia di Hannah ancora non è da considerarsi conclusa, nonostante il finale di stagione, “lei sarà parte integrante di qualsiasi vicenda che andremo a raccontare nel secondo capitolo sello show, e continuerà a restare la parte centrale intorno a cui ruoteranno tutte le vicende”.



Una dichiarazione ripresa anche dalla stessa Langford, la quale ha rivelato che “c’è una seconda parte della storia che ancora non abbiamo raccontato, e sarebbe bello poterla raccontare ai nostri fan. Ci sono parecchi cliffhanger alla fine della prima stagione”.