13 Reasons Why: ufficiale in rinnovo per la seconda stagione!

Dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni, è finalmente arrivata l’ufficialità:(Tredici) tornerà su Netflix con una seconda stagione, che è stata annunciata ieri dalla piattaforma di streaming attraverso un breve trailer pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook e visualizzabile come sempre in calce.

I dettagli al momento sono pochi, ma Netflix nel claim che ha accompagnato il filmato si è limitata ad affermare che “la loro storia non è finita”, probabilmente alludendo a quelle parti delle vicende che hanno coinvolto Hannah Baker ed ancora non raccontate, la cui esistenza era stata confermata proprio dalla protagonista in un'intervista rilasciata la scorsa settimana.

La cosa certa è che lo showrunner della seconda stagione sarà Brian Yorkey, già presente nel team della prima stagione a fianco di Diana Son, con cui ha curato l’adattamento del libro. Sul cast, invece, ancora non sono disponibili indicazioni.