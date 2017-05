1993 da questa sera su Sky Atlantic e Sky Cinema la serie con Stefano Accorsi

Tornerà questa sera, su Sky Atlantic e Sky Cinema,, la seconda stagione della produzione Sky che racconta, attraverso l’occhio di Stefano Accorsi, le vicende di un a non che ha cambiato profondamente il nostro paese.

La serie, sequel di 1992 che lo scorso anno ha riscosso un discreto successo, ripartirà dal 30 Aprile 1993, con la celebre scena dell’hotel Raphael di Roma e l’uscita dell’allora presidente del consiglio Bettino Craxi, a cui furono scagliate contro le monetine. Il 1993, si legge nella sinossi ufficiale, “è l’anno del terrore. Il vecchio potere è caduto, ma prima che se ne instauri uno nuovo bisogna correre a occupare i posti che si sono liberati. E alla fine ci saranno vincitori e vinti. In questo clima, i protagonisti della serie combattono per guadagnarsi un posto nel 1993”.

Il cast dei protagonisti è confermato in toto: Stefano Accorsi tornerà ad interpretare Leonardo Notte, mentre Guido Caprino darà il volto a Pietro Bosco. Alla bellissima Miriam Leone tornerà il ruolo di Veronica Castello. Domenico Diele interpreterà Luca Pastore e Tea Falco Bibi Mainaghi.