24: Legacy, arriva online il trailer ufficiale, annunciato il fumetto prequel

Il colosso televisivo statunitenseha da poco rilasciato in rete un nuovo trailer ufficiale per la sua nuova serie televisiva esordienteche porterà avanti il franchise iniziato con, che vedeva in prima linea. Come sempre, il video è disponibile in calce alla notizia, dopo il salto.

Nel 2014, 24 era tornato con la miniserie evento intitolata 24: Live Another Day, che ha trasportato all'estero avventure di Jack Bauer. La miniserie è stato un successo che ha conquistato la critica, ma ha generato una reazione più variegata tra i fan. In ogni caso, la risposta del pubblico è stata sufficientemente positiva per indurre la FOX a realizzare altre avventure che si ponessero in linea con il franchise.

Come sappiamo, il risultato di questo nuovo lavoro debutterà nel 2017, ma con un grande cambiamento per il sistema brevettato della formula dello show: niente Jack Bauer. 24: Legacy sarà inoltre costituito da 12 episodi, ma si atterrà ovviamente al formato del tempo reale già utilizzato in passato. La trama ora è incentrata su Eric Carter, impersonato da Corey Hawkins, un ex Army Ranger che ha partecipato all'operazione per eliminare un leader terrorista prima del suo ritorno a casa. Purtroppo, l'organizzazione terroristica è già sulla via della vendetta e pianifica di attaccare dall'interno gli Stati Uniti e Eric cercherà di fermarli.

La FOX, oltre ad aver rilasciato un nuovo trailer per 24: Legacy, riporta anche che gli spettatori interessati possono avere ulteriori informazioni sul background di Carter in un prequel a fumetti composto da 5 volumi.