24 Legacy: il nuovo video mostra il passato del protagonista

Mancano circa due settimane al ritorno di, la serie tv d'azione difamosa in tutto il mondo.è tecnicamente il seguito della serie originale, ma è pensata come se fosse un reboot. Un nuovo video, disponibile in fondo alla notizia, mostra nuovi dettagli sul progetto.

Il nuovo show racconta la storia di Eric Carter, interpretato dal Corey Hawkins di Straight Outta Compton, un soldato che ha lavorato nelle forze speciali, di ritorno in America dopo una missione in medio oriente.



La nuova clip pubblicata da FOX ci permette di gettare uno sguardo sul progetto Legacy: i produttori esecutivi Howard Gordon, Manny Coto ed Evan Katz raccontano come è nata l'idea e il passato del nuovo protagonista.



24 Legacy debutterà tra due settimane su FOX, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Il video, invece, è disponibile sotto alla notizia. Buona visione!