9-1-1: Connie Britton nella nuova serie FOX di Ryan Murphy e Brad Falchuk

L'attricesarà la nuova protagonista della serie, insieme ad. Lo show, co-creato da, debutterà nel 2018.

Ciò segna una reunion tra Murphy-Britton-Falchuk. Infatti, la Britton ha già lavorato coi due nella serie American Horror Story: Murder House e ha partecipato all'altra serie di Murphy, American Crime Story: The People v. OJ Simpson.

9-1-1 sarà una serie drama incentrata sulle vicende pericolose, spaventose e sconvolgenti che ruotano attorno alla polizia, ai paramedici e ai vigili del fuoco, i quali rischiano ogni giorno la loro vita per salvare le vite degli altri. Il ruolo della Britton non è stato ancora confermato, ma pare che interpreterà un'operatrice del 911. Lo show è prodotto dalla 20th Century Fox TV in associazione con la Ryan Murphy Television e la Brad Falchuk Teley-Vision. Tim Minear sarà lo showrunner e il produttore esecutivo della serie insieme a Bradley Buecker, il quale dirigerà lo show.