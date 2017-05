A Very English Scandal: Hugh Grant torna in una serie UK dopo circa 25 anni

avrà il ruolo di un politico britannico caduto in disgrazia nel drama. Il progetto riunirà Grant con il registadopo l'acclamata interpretazione dell'attore nel scorso anno inche gli è valso la nomination ai Golden Globe e ai BAFTA per il miglior attore non protagonista.

In A Very English Scandal, Grant sarà Jeremy Thorpe, il primo politico britannico dei tempi moderni per essere stato processato per omicidio. Nel 1979, Thorpe, allora leader del partito liberale e il più giovane capo di un partito politico britannico da un centinaio di anni, è stato accusato di aver cospirato per uccidere il suo ex amante, Norman Scott. La serie è basata sul libro del giornalista britannico John Preston.

Il dramma in tre parti per la rete ammiraglia BBC One segna il ritorno di Grant nella televisione britannica per la prima volta in quasi 25 anni, quando ha recitato in "The Changeling", un episodio dell'antologia serie drammatica della BBC Performance, con Elizabeth McGovern e Bob Hoskins.

"Hugh è uno dei nostri attori britannici più rappresentativi - acuto, spiritoso, profondamente umano e ricco di sfumature - e averlo nel ruolo di una delle figure più controverse della politica britannica è assolutamente emozionante", ha detto il produttore esecutivo Dominic Treadwell-Collins di Blueprint Television. "Con Russell T. Davies a scrivere e con Stephen Frears a dirigere, A Very English Scandal unisce il più alto livello di talento per portare questa straordinaria storia vera in vita."

Lo spettacolo segna la prima produzione di Blueprint Sony-backed Television, lanciata lo scorso giugno. Blueprint Television è il braccio televisivo di Blueprint Pictures, i produttori di "The Best Exotic Marigold Hotel". A Very English Scandal è stato scritto da Davies, che ha creato l'iterazione moderna di “Doctor Who” nel 2005 e più recentemente ha creato i drama “Cucumber” e “Banana”, rispettivamente per Channel 4 e E4. Treadwell-Collins, Graham Broadbent e Pete Czernin saranno i produttori esecutivi per Blueprint accanto a Lucy Richer per la BBC. Il progetto e il coinvolgimento di Frears e Davies è stato originariamente annunciato il 4 maggio.

Davies ha detto al tempo: "Volevo scrivere questa storia da anni, sin da quando avevo 16 anni e ho visto lo svolgersi di essa al telegiornale. Probabilmente è la prima storia gay che abbia mai sentito. Il brillante libro di John Preston illumina una parte vitale e affascinante della storia britannica."