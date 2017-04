ABC: ecco le date dei finali di stagione

Sulla scia di altri network americani, anche ABC ha diffuso la lista contenente le date dei finali di serie e di stagione dei molti show che ha in programmazione. Il calendario è molto fitto, e si comincia il 30 Aprile con American Crime, fino al 18 Maggio.

Come dicevamo, il 30 Aprile toccherà all’ultimo episodio della stagione di American Crime, mentre il 10 Maggio toccherà a Black Ish, seguito il giorno dopo da The Catch. Tre giorni di pausa ed il 14 Maggio sarà la volta di Once Upon A Time, con un episodio speciale di due ore. Lunedì 15 Maggio sarà la volta di Quantico.

E’ il 16 maggio la serata più impegnativa, con The Middle, Fresh off the Boeat, Imaginary Mary ed Agents of Shield, sebbene in quest’ultimo caso ancora non sia noto se si tratti di finale di serie o stagione.

Il 17 maggio tocca a The Goldbergs, Speechless, Modern Family e Designated Survivor, che in Italia va in onda su Netflix.

Si chiude giovedì 18 Maggio con Grey’s Anatomy ed una puntata speciale di due ore di Scandal.