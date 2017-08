Addio a Mario Milita, il doppiatore di Nonno Simpson!

In carriera ha doppiato, oltre al padre di Homer Simpson, Fred Flinstone. Ha lasciato ufficialmente il mondo del doppiaggio nel 2012 per motivi di salute. Non solo cartoni animati però: nel corso degli anni, Milita ha doppiato il personaggio Tom Bosley ne La Signora in Giallo ed era narratore dele vicende che vedevano per protagonisti i calciatori più amati dai bambini degli anni 80-90: Holly E Benji.

Inoltre, ha doppiato - sempre nel contesto della televisione animata - Megatron in Transformers, il Signor Wilson in Georgie, Mumm-Ra in Thundercast, Mr. Magoo, il Signor Flanagan in Candy Candy e il dottore della New Team in Holly e Benji.

Nel 2008 gli è stato conferito il premio alla carriera "Gran Premio Internazionale del Doppiaggio", riconoscimento ambitissimo nel suo settore. Ci lascia un pezzo della nostra infanzia; Milita se n'è andato il 22 agosto, viveva a Roma.