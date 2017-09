Adrianne Palicki, la Bobby dello SHIELD, doveva interpretare Wonder Woman in tv!

è ancora dispiaciuta per la mancata messa in onda del progetto sua cui stava lavorando. La bella attrice di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha infatti girato il pilot del serial suche, però non ha mai visto la luce.

Adrianne Palicki adesso è impegnatissima nelle riprese del nuovo serial tv The Orville, la parodia di Star Trek, ma, anni fa, doveva interpretare l'amazzone più famosa dei comics, Diana di Temyscira, in una produzione televisiva targata NBC.

Purtroppo però, il progetto non è andato in porto e quindi ci sono solo alcuni spezzoni del pilot che possiamo vedere online, e delle foto che la ritraggono nei panni dell'amazzone. La Palicki ha comunque lodato molto il lavoro svolto ultimamente da Patty Jenkins e Gal Gadot che, nell'DCEU hanno "spaccato" con una versione di Wonder Woman che ha superato ogni aspettativa, sia di critica che di guadagni al botteghino.

Parlando della sua esperienza come Wonder Woman, Adrianne Paliki ha detto quanto segue:

"Ero devastata quando poi non se n'è più fatto nulla. Ma guardo anche a quel progetto come una cosa fantastica. Insomma, sono stata pagata per indossare quel costume, e andarci in giro per Hollywood Boulevard è stato incredibile. Mi sentivo così "figa"! E pensavo a quanto fossi fortunata. E poi ogni cosa succede per una ragione. Tutto quello che ho fatto mi ha portata fin qui e quindi, anche i momenti più bui, possono portare a soluzioni... luminose! Inoltre che adesso indossa il costume (Gal Gadot), sta facendo un lavoro straordinario!"

Date un'occhiata a foto e video, se ancora non l'avete fatto; vi sarebbe piaciuta la Paliki nei panni di Diana Prince? Diteci come la pensate nei commenti qui sotto!