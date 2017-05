Age of Resistence: Netflix annuncia il prequel di The Dark Crystal

ha annunciato oggi che sta producendo una serie prequel di 10 episodi del classicodi, intitolato. La serie avrà luogo diversi anni prima degli eventi del film del 1982 e sarà ovviamente popolato dalle creature fantastiche create da

Brian Froud, conceptual designer dei personaggi originali, si occuperà anche della creazione di questi nuovi personaggi e con Louis Leterrier (Now You See Me) saranno i produttori esecutivi. Secondo Netflix: The Dark Crystal: Age of Resistenza torna nel mondo di THRA con una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono il segreto terrificante dietro il potere dei Skeksis, si mettono in viaggio per accendere i fuochi della ribellione e salvare il loro mondo.

Come abbiamo detto molte volte in passato, Netflix si sta espandendo in ogni genere immaginabile (stand-up comedy, wrestling messicano, ecc), quindi perché non l’arte dei pupazzi? Cindy Holland, Vice Presidente di contenuti originali di Netflix ha detto in un comunicato: "The Dark Crystal: Age of Resistance combinerà l’arte dei pupazzi perfezionata dalla Jim Henson Company con la visione di Louis, con una potente narrazione e con un mix di immagini digitali ed effetti visivi all'avanguardia."

L'originale Dark Crystal è un film molto influente per una serie di motivi, soprattutto perché il suo uso di animatronica è stata una scoperta così innovativa per l'epoca. Il film anche se considerato un film per famiglie (e da quello che dice Netflix, anche la serie lo sarà), resta comunque molto cupo, con una mitologia molto complicata progettata per alimentare la sua avventura fantasy. Sarà interessante vedere quale tono questa nuova serie prenderà. Lisa Henson, CEO di The Jim Henson Company, rassicura i fan: "Louis Leterrier è appassionato del mondo di The Dark Crystal e ha un’incredibile visione creativa per la serie. Mette questa passione in ogni aspetto della produzione, guidando il team di talento degli artisti e degli sceneggiatori che stanno portando in vita l’intero universo. Netflix ha un profondo rispetto per l’opera originale di mio padre e le tante persone che ha ispirato. Sono i partner perfetti per creare questo nuovo capitolo epico in The Dark Crystal per i nuovi fan e per i fan fedeli che hanno aspettato così a lungo per vedere altre avventure ambientate in questo mondo."