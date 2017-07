Agent Carter: Hayley Atwell svela perché il serial è stato cancellato

Quando ABC annunciò la cancellazione definitiva di, miniserie targata Marvel incentrata sul personaggio interpretato da, i fan ne rimasero sorpresi, chiedendo a gran voce il perché ed iniziando delle petizioni per convincere il network a tornare sui suoi passi (soprattutto dopo il cliffhanger della seconda stagione).

Ora è l'attrice Hayley Atwell in persona a rompere il silenzio e spiegare perché: "Sapete, la Marvel e tutte le persone coinvolte nello show lo amavano. L'amiamo. Abbiamo amato realizzarla. E' stata una cosa politica del network. Volevano mettermi in uno show più mainstream come Conviction che potesse alzare gli ascolti. Ci sono state svariate decisioni economiche di cui io non ho fatto parte".

"Siamo rimasti sorpresi da questa decisione perché abbiamo sempre pensato che le persone apprezzassero Agent Carter, avesse una fanbase piuttosto ampia" spiega "So che ci sono state numerose campagne online... Peggy è vissuta per 96 anni, sapete? Questo vuol dire che posso tornare nel ruolo anche nei prossimi anni!".

A questo punto molti fan si aspettano una terza stagione a sorpresa o - perché no? - un film televisivo che concluda le sue vicende. Le idee potrebbero essere tantissime. La Marvel potrebbe includere nuovamente Madame Masque, la villain della seconda stagione, e renderà più fedele alla controparte cartacea, vedere l'Agente Carter combattere la Maggia e, addirittura, vedere i primi anni di Hank Pym nei panni di Ant-Man...