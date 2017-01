Agent Carter:Loeb e Sarandos sulla cancellazione e possibile ritorno della serie

E' stato un giorno triste per tutti i fan della Marvel quandoè stata cancellata da ABC. Nonostante fosse acclamata da critica e dal pubblico, gli ascolti sono calati sempre di più nel corso delle due stagioni, decretando la fine dello show.

Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, ha chiarito nuovamente la posizione della Casa delle Idee nella cancellazione dello show da parte di ABC: "Rispetto alla divisione cinematografica dove possono dire 'nel 2019 realizzeremo Captain Marvel!', la divisione televisiva non ha quest'abilità. Alla fine della giornata, siamo legati al network in cui trasmettiamo i nostri show. Quindi per tutti i fan di Agent Carter lì fuori, non siamo stati noi a cancellare la serie".

Ma c'è la possibilità di vedere Agent Carter di nuovo 'in onda' su Netflix con una terza stagione? "Adesso stiamo cercando delle serie originali, e abbiamo già un bel po' di serie Marvel... quindi è per questo che non acquisiremo Agent Carter." ha spiegato Ted Sarandos di Netflix "E poi è complesso a livello di accordi. Quando la acquisisci, devi essere in grado di portarla in tutto il mondo anche se è stata cancellata. Alcune reti nel mondo ancora la trasmettono, quindi andrebbe contro degli accordi stipulati in precedenza. Quindi, sfortunatamente, è stata più una decisione di business che creativa".