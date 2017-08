Agent Carter: previsto un ritorno del personaggio della Marvel?

Si sa, i fan hanno voglia di speculare su tutto e di lanciare anche rumor partoriti da alcune foto rilasciate in rete da, co-presidente dei Marvel Studios. Ovviamente, stiamo parlando di

Il personaggio di Peggy Carter ha fatto il suo debutto in Captain America - Il Primo Vendicatore, con il volto dell'attrice Hayley Atwell. Sebbene il suo personaggio appartenesse alla Seconda Guerra Mondiale, la Marvel ha apprezzato il lavoro fatto dalla Atwell con il personaggio e, proprio grazie a D'Esposito, è diventata protagonista di un cortometraggio apprezzato dal pubblico.

E per questo la Marvel ha dato il via libera ad un serial televisivo su di lei che, però, è stato cancellato dopo la seconda stagione. I fan hanno lanciato campagne online e petizioni, ma al momento non è previsto alcun ritorno dell'Agente in televisione. Certo, i fan del personaggio hanno potuto comunque vederla in alcune piccole parti al cinema in Avengers: Age of Ultron, Captain America: The Winter Soldier e, addirittura, in Ant-Man.

Ed il futuro? Ora D'Esposito ha pubblicato delle foto con la Atwell al quartier generale della Marvel e subito i fan hanno speculato sulla possibilità di un potenziale ritorno del personaggio nell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Che sia per una terza stagione? O per un film? O uno special televisivo? Oppure nulla di tutto questo?