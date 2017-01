Agents of S.H.I.E.L.D. 4: ABC diffonde una nuova clip da 'Wake Up'

Da pochissimo, il colosso televisivo statunitenseha diffuso in rete la prima clip dal prossimo e nuovo episodio della quarta stagione di, che porterà il titolo die che verrà mandato in onda la prossima settimana. Il filmato è disponibile dopo il salto, in calce alla notizia.

"Distratto dalla sua recente scoperta, l'Agente May cerca di seguire il piano di Coulson che coinvolge il senatore Nadeer" - recita la descrizione della clip - "Il Generale Talbot critica alcuni particolari del piano, ma Coulson non ha la minima intenzione di fare marcia indietro.".

Qual è il piano di Coulson? Quando Quake va al Campidoglio di firmare gli accordi di Sokovia, il senatore Nadeer sarà lì. Per usufruire di questa opportunità, Coulson ha programmato di recarsi insieme a Yo-Yo nell' ufficio di Nadeer per nascondere delle cimici.

La quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà con questa nuova puntata nel corso della serata di martedì 24 gennaio sul network televisivo statunitense ABC.