Agents of S.H.I.E.L.D. 4 - Agente May Vs. Mack: chi vince?

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà con la quinta stagione a partire da gennaio 2018 e adesso le star trovano il tempo di scherzare.l'una contro l'altro in un ring... Chi potrebbe vincere?

Stasera c'è il big match di boxe, a Las Vegas, tra Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor e gli USA sono in fibrillazione per l'evento. Anche Hollywood! Diverse star e diverse produzioni stanno infatti postando video e foto giocose che riguardano in qualche modo l'evento. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. anche!

Ming-Na Wen, che interpreta l'agente Melinda May ha tweettato una cinguettata che suggerisce uno scontro tra il suo personaggio e quello di Henry Simmons, Al ‘Mack’ MacKenzie nello show Marvel. La foto è realizzata col preciso intento di ricreare una sorta di promo di uno spettacolo di boxe, con anche la scritta sotto che recita: ‘May vs Mack’ con la caption:

“Who’s ready for the BIG FIGHT tonight?!!! Let’s rumble!! #mayvsmack ….what? It’s #mayvsmac? Never mind….#AgentsofShield.”

"Chi è pronto per il GRANDE MATCH stasera? Facciamo casino! #mayvsmack …. cosa? è #mayvsmac? Vabbè, lasciamo perdere... #AgentsofShield.”

Il giochino è l'assonanza dei nomi dei personaggi della serie tv, May e Mack, che somigliano molto a quelli dei due lottatori che si incontreranno tra poco, anche se lo spelling è ben diverso. Nella serie May e Mack non dovrebbero scontrarsi, insomma, sono entrambi agenti della stessa agenzia! ma si sa che le cose possono sempre prendere pieghe inaspettate in AOS.

Aspettiamo di rivederli nella quinta stagione, da gennaio, su ABC!