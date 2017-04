Agents of S.H.I.E.L.D. 4: arriva Madame Hydra!

Questo 4 aprile, la quarta stagione di, serial targato Marvel Studios, tornerà su ABC dopo una pausa di un mese. Il titolo della puntata è "What if..." ed è ambientata nel Framework, il mondo 'non reale' in cui i protagonisti sono intrappolati e in cui l'Hydra ha vinto sui suoi nemici.

Un vero e proprio Ordine Mondiale, che necessita di una sorta di leader. Questa leader sarà Madame Hydra.

Nei fumetti originali Ophelia Sarkissian è Madame Hydra, conosciuta anche con il nomignolo di Viper, una supercriminale che ha combattuto sia Avengers che X-Men. Nella serie sarà Mallory Jansen a darle il volto. In questa versione AIDA diventa Madame Hydra all'interno del Framework.

Qui sotto trovate il primo scatto che ritrae l'attrice nei panni di questa iconica villain.

Una versione del personaggio, Viper, era apparsa in Wolverine - L'Immortale con le fattezze di Svetlana Khodchenkova dove, ovviamente, ogni riferimento all'Hydra era stato rimosso. I diritti di Madame Hydra/Viper appartengono sia ai Marvel Studios che alla Fox.