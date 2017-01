Agents of S.H.I.E.L.D. 4 avrà un terzo arco narrativo

Primaed ora i Life Model Decoy. Ma non finirà qui. In una recente intervista, lo showrunnerha annunciato che la quarta stagione disi concluderà con un terzo arco narrativo ancora top-secret.

"Avremo tre archi narrativi quest'anno. Questo per via della programmazione" afferma Whedon "Amiamo quando andiamo in onda senza pause, quando è possibile. Quindi la prossima parte dello show saranno sui LMD e poi andremo in pausa, e ci sarà un terzo arco narrativo".

Tornando ai Life Model Decoy, Whedon svela: "è qualcosa che volevamo fare da tempo. Quando fai uno show sullo S.H.I.E.L.D. è qualcosa che, ad un certo punto, vuoi realizzare ma poi devi un attimo accantonare l'idea perché magari esce un grande film ambientato nello stesso universo che ha un robot come villain, e l'idea ti resta in testa. Abbiamo parlato degli Inumani lo scorso anno, quindi quest'anno era il momento adatto per realizzarlo".

Whedon ha anche parlato brevemente di Ghost Rider: "quando abbiamo iniziato a parlare con la Marvel di Ghost Rider, abbiamo pensato al Darkhold come ad un modo per gettare tutte le trame all'interno dello show, ed è quel che è accaduto quest'anno".