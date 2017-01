Agents of S.H.I.E.L.D. 4, Bobbi e Hunter potrebbero non tornare presto

Nella scorsa stagione della serieabbiamo assistito ad un episodio interamente dedicato a) e).

L'episodio avrebbe dovuto condurre al pilot dello spin-off Marvel's Most Wanted, che avrebbe visto i due protagonisti insieme alla spia contrabbandiera Dominic Fortune (Delroy Lindo), insieme a due misteriosi personaggi per cui erano stati ingaggiati Oded Fehr e Fernanda Andrade.

I due sarebbero stati in fuga, lavorando per Fortune e tentando di svelare un mistero che ci avrebbe accompagnati per il corso della serie.

Dopo la cancellazione della serie da parte della ABC, i due attori sono sempre rimasti aperti nei confronti di un possibile ritorno nello show principale. Ma cosa ne pensa la produzione?

Gli showrunner Jed Whedon e Maurissa Tancharoen si sono soffermati proprio su questo punto:

«Si può sempre sognare. Ci pensiamo spesso, ce lo abbiamo sempre in mente. Agente una volta, agente per sempre, giusto? Credo che potrebbero tornare in futuro. Ma adesso stiamo prendendo un respiro profondo e ci stiamo prendendo i nostri tempo, con molte nuove storyline avviate, quindi non credo succederà presto».