Agents of S.H.I.E.L.D. 4: che sfide affronterà il direttore Jeffrey Mace?

Nell’ultimo episodio di, la seriein onda su, abbiamo scoperto che il direttorenon è un Inumano: quali sfide dovrà affrontare nei prossimi episodi?ha rilasciato alcune informazioni.

L’episodio, il quattordicesimo della quarta stagione dello show, sarà intitolato “The Man Behind The SHIELD”, e andrà in onda il 14 Febbraio. Secondo quanto rivelato dal network, nella puntata vedremo l’agente Coulson prendersi grandi rischi per salvare il Direttore Jeffrey Mace.

L’agente ed il suo team, infatti, si ritroveranno coinvolti in una assurda caccia per salvare il direttore. Nell’episodio appariranno Clark Gregg, Ming-Na, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons e John Hannah, insieme amme guest star Jason O’Mara, Mallory Jansen, Maximilian Osinski, Zach McGowan e Alexander Chemyshev.

L’episodio, scritto da Matt Owens e diretto da Wendey Stanzler, andrà in onda il prossimo Giovedì. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.