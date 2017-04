Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Coulson entra nella resistenza contro l'HYDRA?

Attenzione Spoiler! L'ultimo arco narrativo di, il Framework, ci ha mostrato la realtà virtuale nella quale tutti i nostri protagonisti, tranne Daisy e Jemma, vivono senza rimpianti. Il tutto condito da un nazi-governo sotto la bandiera dell'HYDRA.

Abbiamo ritrovato villain precedentemente scomparsi - vedi Grant Ward - fidanzamenti improbabili - Daisy/Skye con Ward - capovolgimenti caratteriali importanti - Fitz che sta con Aida aka Madame Hydra ed è pure un despota senza sentimenti - e assurdità come May agente HYDRA e Coulson professore un po' così che indottrina giovani menti all'odio incondizionato verso gli Inumani. Un gran casino.

Un promo recente rilasciato a presentazione del prossimo episodio rivela che la Resistenza si formerà e sarà guidata da Daisy, Jemma e Coulson. Il promo mostra anche che Madame Hydra non controlla solo il mondo, ma la realtà stessa. Coulson, grazie alle parole di Daisy, capisce che quella che vive non è la realtà ed è simpatico il promo che vi proponiamo qui, perché lui comprende e il momento è topico, viste le bizzarre teorie che la sua mente ha creato per darsi delle risposte.

L'episodio in questione si intitola "Identity and Change" in cui Phil si rende conto che le sue percezioni sulla falsità di quello che vive non erano errate, i suoi sospetti sono fondati. Comunque il prossimo episodio dovrebbe chiarire anche qualche dubbio riguardo Ward, sempre doppiogiochista, anche se stavolta sembra esserlo dalla parte giusta. Vedremo. Inoltre anche Mace dovrebbe avere un ruolo di rilievo, dal momento che anche nel Framework è il Patrota.

L'episodio uscirà l'11 aprile sulla ABC.