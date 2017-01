Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Coulson sarà coinvolto in una storia d'amore?

, la prima serie tv del, tornerà dalla sua pausa invernale nella giornata di oggi. La serie riprenderà le storyline lasciate in sospeso, compresa la possibile romance tra

Le cose potrebbero farsi complicate per Coulson: Melinda è stata sostituita da un Life Model Decoy. Questo, però, non significa che l’agente non possa trovare l’amore altrove. La star Clark Gregg ha raccontato le sue impressioni a ComicBook.com:

“Non sarebbe bello? Non lo augurerei a nessuno perché l’ultima con cui è stato è rimasta in vita solo un paio di giorni. Grant Ward è stato eliminato, quindi la prossima potrebbe essere un’esperienza più in sicurezza. Sarebbe davvero bello vedere una cosa del genere: magari sarà qualcuno che ancora non conosciamo, magari sarà qualcuno che conosciamo da un pezzo. “

L’attore, inoltre, ha commentato la nuova storyline LMD: “Devo dire che è sempre stata una parte molto interessante nei fumetti. Davvero una figata: ho amato il film Ex Machina l’anno scorso, sto adorando Westworld quest’anno. Il semplice concetto di Intelligenza Artificiale e umani sintetici, cosa ci rende umani e cosa no, cos’è l’anima, adoro questi concetti. Penso che ci permettano di pensare a cosa siamo da una prospettiva diversa.”

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda stasera, sempre su ABC. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!