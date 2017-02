Agents of S.H.I.E.L.D. 4: ecco un video del prossimo episodio "BOOM"!

hanno pubblicato nella giornata di oggi una nuova clip di. Il video mostra alcune scene del tredicesimo episodio della quarta stagione dello show, intitolato. La clip è disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!

“BOOM” andrà in onda il 7 Febbraio e continuerà la storyline dedicata ai Life Model Decoy, creazione del Dr. Radcliffe. Gli agenti dello SHIELD si trovano di fronte a una nuova minaccia: i Watchdogs stanno ottenendo influenza politica grazie al Senatore Nadeer, uniti grazie a un misterioso benefattore.

Contemporaneamente, Daisy, Mace e tutto il team di Agents of S.H.I.E.L.D. dovranno trovare un modo per contenere un Inumano esplosivo. Coulson e Mack, invece, si ritroveranno faccia a faccia con cosa ha ispirato Radcliffe a creare Aida.

Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Agents of S.H.I.E.L.D. Buona visione!