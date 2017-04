Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Jed Whedon parla del possibile crossover con Inumani

, ormai giunta alla sua quarta stagione, ancora deve essere rinnovata. Ma nell'eventualità che lo fosse, i fan si stanno già domandando se vedremo mai un crossover con la prossima serie della Marvel, gli

Intervistato a riguardo, il co-showrunner Jed Whedon non sembra convinto di un crossover tra le due serie: "Senza poter dire nulla riguardo quella serie, sarà un suo 'mondo', come noi siamo nel 'nostro'. Se ci sarà o meno un crossover, questo lo vedremo in futuro".

Ma prima che possiate dire 'non è collegato', Whedon chiarisce la sua dichiarazione: "Tutto è collegato, ed è divertente giocare in quest'universo. Ma il punto della nostra serie è che è la nostra serie, e vogliamo che i nostri fan siano premiati per guardarla senza dover guardare tutto il resto. Ma poi vogliamo che ci sia un premio maggiore per chi, invece, guarda tutto e vedrà che è tutto collegato in qualche modo. E' più divertente per tutti quelli che guardano ogni cosa Marvel, ma per chi guarda solo il nostro show è comunque un bel divertimento".