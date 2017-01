Agents of S.H.I.E.L.D. 4: Jeffrey Bell spiega il cambio di storyline

Forse, se non seguitecon la programmazione statunitense, vi conviene fermarvi qui con la lettura. Perché quel che segue è un enormesulla quarta stagione del serial della Marvel.

ATTENZIONE! SPOILER!

Il midseason finale si chiudeva con il Ghost Rider risucchiato in qualche altra dimensione per fermare suo zio, anticipando la prossima storyline dedicata ai Life Model Decoy. Intervistato a riguardo, il produttore esecutivo Jeffrey Bell ha spiegato il perché del cambio di storyline: "Ghost Rider è un po' troppo per 22 episodi, soprattutto per tutto il resto che amiamo riguardo questo show. Certamente abbiamo lasciato le porte aperte ad un suo ritorno".

Bell ammette, inoltre, che l'elevato costo per realizzare gli effetti visivi di Ghost Rider hanno giocato in favore di questa scelta perché "realizzare i Life Model Decoy, sempre interpretati dai nostri attori, non costa quanto realizzare un teschio in fiamme".