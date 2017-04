Agents Of S.H.I.E.L.D. 4: un membro del team muore nel Framework

SPOILER! Il Framework sta diventando un posto davvero pericoloso per i personaggi della quarta stagione diL'ultimo episodioha fatto un'altra vittima e stavolta è un membro del team che si sacrifica per salvare gli altri.

Attenzione Spoiler!!

Il climax di "No Regrets" è arrivato con Mace "The Patriot" e Phil Coulson che si infiltrano in un campo dell'Hydra. La loro missione era quella di cercare informazioni segrete prese da una talpa all'interno dell'Hydra, e la missione ha successo. Però Phil viene distratto quando vede uno dei suoi studenti che marcia verso la zona di quarantena del campo. Avvicinandosi, Coulson rimane scioccato nel constatare che i ragazzi vengono sottoposti al lavaggio del cervello.

Nel frattempo May, potenziata per un'ora da un siero speciale, combatte corpo a corpo col Patriota che la sconfigge e corre ad aiutare Coulson.

In una missione che tenta di salvare i ragazzi prima che un Quinjet faccia esplodere la base dove vengono trattenuti per uccidere il nostro gruppo (inviato da Madame Hydra e Doctor Fitz), il Patriota si sacrifica per il bene di tutti, consentendo ai nostri di scappare. Il Patriota, il Direttore Mace, muore quindi anche nel mondo reale, dove Aida attesta che i segni vitali dell'uomo di spengono.

Il prossimo episodio di Agents Of S.H.I.E.L.D sarà in onda martedì prossimo sulla ABC.