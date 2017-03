Agents of S.H.I.E.L.D. 4: nuovi rumor sul prossimo arco della stagione

tornerà questo 4 aprile su ABC con i nuovi episodi della quarta stagione e, più precisamente, con il terzo arco narrativo in cui vedremo i nostri protagonisti nel mondo "parallelo" Framework.

In questo mondo parallelo, dove l'HYDRA la fa da padrone, vedremo la vita alternativa di tutti i protagonisti, inclusi Coulson e Quake. In particolare, sappiamo che Daisy/Quake, in questo nuovo mondo, sarà sposata con Grant Ward, personaggio ucciso nella stagione precedente. Ed è confermato, dunque, che l'attore che gli dà il volto, Brett Dalton, tornerà.

Ora TV Line conferma che Ward non sarà l'unico personaggio 'ucciso' o 'morto' a tornare nella serie (i fan puntano il dito soprattutto su Triplett!) e che, in qualche modo, vedremo anche la vita di Jeffrey Mace all'interno del Framework.