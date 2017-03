Agents of S.H.I.E.L.D. 4: il nuovo poster anticipa un nuovo ordine mondiale!

Da pochi istanti, lae la rete statunitensehanno rilasciato in rete un nuovo poster che ci anticipa ciò che accadrà nel corso dell'arco finale della quarta stagione di. L'immagine è disponibile, dopo il salto, in fondo alla notizia.

Il nuovo arco narrativo vedrà la trasformazione degli agenti dello SHIELD in agenti dell'Hydra. Il nuovo poster è quasi identico a quello rilasciato dagli studi all'inizio della stagione, ma ora l'emblema dello SHIELD sullo sfondo è stato sostituito dall'immagine tentacolare dell'Hydra. L'immagine spettrale di Ghost Rider è stata rimossa dal manifesto, dal momento che Robbie Reyes è assente dalla serie dal finale di mezza stagione.

Agents of SHIELD è in pausa per tutto il mese di marzo. La serie ci ha lasciati con un cliffhanger dopo che gli agenti sono stati introdotti in una realtà alternativa creata da una combinazione di scienza e misteriose forze arcane appartenenti all'ambito della Darkhold. In questo mondo, ogni personaggio conduce un'esistenza differente. Qui l'agente Phil Coulson non ha mai aderito allo SHIELD e lavora come un insegnante. L'Hydra ora opera dal Triskellion e gli agenti Melinda May, Daisy Johnson e Grant Ward, che è morto nel mondo reale, stanno lavorando come agenti Hydra.

I prossimi episodi della quarta stagione di Agents of SHIELD faranno il loro debutto sui piccoli schermi statunitensi a partire da martedì 4 aprile sul network ABC.