Agents of S.H.I.E.L.D. 4: nuovo stop fino ad aprile per il serial Marvel

Questo martedì, in USA, sull'emittente statunitense ABC, andrà in onda il quindicesimo episodio della quarta stagione di, serie prodotta dalla Marvel, che avrà il titolo di 'Self Control'.

Questa puntata concluderà la storyline dei Life Model Decoy. Il sedicesimo episodio, ancora senza un titolo, andrà in onda, però, il 4 aprile. Infatti lo show subirà uno stop di un mese.

Gli showrunner, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, avevano spiegato di aver proprio programmato tre storyline per giocare con questi stop della rete. La prima storyline era dedicata a Ghost Rider, mentre dopo la pausa Natalizia è iniziata quella sui Life Model Decoy. La terza, che inizierà ad aprile, non è chiaro su cosa sarà incentrata... ma sicuramente questo martedì avremo qualche informazione in più.

Vi terremo aggiornati.